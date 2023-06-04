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https://sputnikarabic.ae/20230604/السعودية-تأشيرة-العمرة-لا-تسمح-بأداء-الحج-واليوم-آخر-موعد-لإصدار-التصاريح-1077716928.html
السعودية: تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج واليوم آخر موعد لإصدار التصاريح
السعودية: تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج واليوم آخر موعد لإصدار التصاريح
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن اليوم الأحد هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T07:30+0000
2023-06-04T07:30+0000
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وقالت الوزارة في بيان، إن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو/حزيران 2023)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا. وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف لتنظيم العمرة والتحكم في الكثافات بالمسجد الحرام وفقا للعدد المسموح به .
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار

السعودية: تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج واليوم آخر موعد لإصدار التصاريح

07:30 GMT 04.06.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن اليوم الأحد هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.
وقالت الوزارة في بيان، إن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو/حزيران 2023)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

وشددت على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف لتنظيم العمرة والتحكم في الكثافات بالمسجد الحرام وفقا للعدد المسموح به .
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