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الصين تحذر من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بـ"الناتو" في آسيا والمحيط الهادئ
الصين تحذر من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بـ"الناتو" في آسيا والمحيط الهادئ
حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، اليوم الأحد، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T05:58+0000
2023-06-04T05:58+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال لي شانغ فو، خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، إن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة".وأضاف أن "ذلك لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".واتهم الوزير الصيني "بعض الدول" بتكثيف سباق التسلح والتدخل عن عمد في الشؤون الداخلية للآخرين، في إشارة إلى الولايات المتحدة.وأشار إلى أن "عقلية الحرب الباردة عادت للظهور الآن، مما يزيد من المخاطر الأمنية بشكل كبير. يجب أن يعلو الاحترام المتبادل على البلطجة والهيمنة".وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد نفى في وقت سابق محاولة الولايات المتحدة تشكيل أي تحالف أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه أكد أن بلاده تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.يشار إلى أن وزير الدفاع الصيني رفض لقاء نظيره الأمريكي في سنغافورة.
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الصين, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تحذر من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بـ"الناتو" في آسيا والمحيط الهادئ

05:58 GMT 04.06.2023
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك.
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko
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حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، اليوم الأحد، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
بكين - سبوتنيك. وقال لي شانغ فو، خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة، إن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة".
وأضاف أن "ذلك لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".
واتهم الوزير الصيني "بعض الدول" بتكثيف سباق التسلح والتدخل عن عمد في الشؤون الداخلية للآخرين، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
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وأشار إلى أن "عقلية الحرب الباردة عادت للظهور الآن، مما يزيد من المخاطر الأمنية بشكل كبير. يجب أن يعلو الاحترام المتبادل على البلطجة والهيمنة".
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد نفى في وقت سابق محاولة الولايات المتحدة تشكيل أي تحالف أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه أكد أن بلاده تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يشار إلى أن وزير الدفاع الصيني رفض لقاء نظيره الأمريكي في سنغافورة.
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