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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-بقذائف-يستخدمها-الناتو-1077715962.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T02:00+0000
2023-06-04T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب في بيان أنه "بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية تجاه محور التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)".وأضاف "تم إطلاق11 قذيفة من عيار 155 ملم، حيث تم إطلاق 5 قذائف في الساعة 00:15 و6 قذائف في الساعة 00:50".وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230602/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تضرب-جيشها-باستخدام-غراد--1077670130.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"

02:00 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 06:28 GMT 04.06.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 11 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب في بيان أنه "بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية تجاه محور التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)".
وأضاف "تم إطلاق11 قذيفة من عيار 155 ملم، حيث تم إطلاق 5 قذائف في الساعة 00:15 و6 قذائف في الساعة 00:50".
وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الأوكرانية تضرب جيشها باستخدام "غراد"
2 يونيو, 10:17 GMT
ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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