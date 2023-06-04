https://sputnikarabic.ae/20230604/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-بقذائف-يستخدمها-الناتو-1077715962.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T02:00+0000
2023-06-04T02:00+0000
2023-06-04T06:28+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وذكر المكتب في بيان أنه "بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية تجاه محور التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)".وأضاف "تم إطلاق11 قذيفة من عيار 155 ملم، حيث تم إطلاق 5 قذائف في الساعة 00:15 و6 قذائف في الساعة 00:50".وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230602/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تضرب-جيشها-باستخدام-غراد--1077670130.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
02:00 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 06:28 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ 11 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك
. وذكر المكتب في بيان أنه "بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية تجاه محور التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)".
وأضاف "تم إطلاق11 قذيفة من عيار 155 ملم، حيث تم إطلاق 5 قذائف في الساعة 00:15 و6 قذائف في الساعة 00:50".
وتقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك
الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.