https://sputnikarabic.ae/20230604/المقداد-فرض-الغرب-إجراءات-اقتصادية-قسرية-ضد-سوريا-فاقم-معاناة-شعبنا-ويجب-رفعها--عاجل-1077719083.html
المقداد: فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ضد سوريا فاقم معاناة شعبنا ويجب رفعها
المقداد: فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ضد سوريا فاقم معاناة شعبنا ويجب رفعها
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ضد بلاده فاقم معاناة شعبه ويجب رفعها. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T09:12+0000
2023-06-04T09:12+0000
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وجاءت تصريحات المقداد خلال زيارته للعاصمة العراقية، بغداد، اليوم الأحد، ولقائه بنظيره العراقي، فؤاد حسين، مؤكدا اتفاق سوريا مع العراق على العمل للقضاء على الإرهاب ومواجهة العقوبات الغربية التي تستهدف الشعوب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم العربي
الأخبار, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم العربي
المقداد: فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ضد سوريا فاقم معاناة شعبنا ويجب رفعها
09:12 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 09:21 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ضد بلاده فاقم معاناة شعبه ويجب رفعها.
وجاءت تصريحات المقداد خلال زيارته للعاصمة العراقية، بغداد، اليوم الأحد، ولقائه بنظيره العراقي، فؤاد حسين، مؤكدا اتفاق سوريا مع العراق على العمل للقضاء على الإرهاب ومواجهة العقوبات الغربية التي تستهدف الشعوب.