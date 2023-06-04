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https://sputnikarabic.ae/20230604/براجمات-الصواريخ-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقتين-في-دونيتسك-1077742036.html
براجمات الصواريخ.. القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك
براجمات الصواريخ.. القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 22.55 بتوقيت موسكو 10 قذائف من راجمات الصواريخ على منطقتي... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T21:31+0000
2023-06-04T21:31+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر قناة "تيليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 22.55 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي)، جرى إطلاق عشرة قذائف من راجمات الصواريخ ".ولم يتم تحديد نوع راجمات الصواريخ وعواقب القصف.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخين-ستورم-شادو-و21-مسيرة-أوكرانية-1077722236.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية

براجمات الصواريخ.. القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك

21:31 GMT 04.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 22.55 بتوقيت موسكو 10 قذائف من راجمات الصواريخ على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر قناة "تيليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 22.55 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي)، جرى إطلاق عشرة قذائف من راجمات الصواريخ ".
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية
11:48 GMT
ولم يتم تحديد نوع راجمات الصواريخ وعواقب القصف.
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