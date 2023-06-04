https://sputnikarabic.ae/20230604/براجمات-الصواريخ-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقتين-في-دونيتسك-1077742036.html
براجمات الصواريخ.. القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك
براجمات الصواريخ.. القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 22.55 بتوقيت موسكو 10 قذائف من راجمات الصواريخ على منطقتي... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T21:31+0000
2023-06-04T21:31+0000
2023-06-04T21:31+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر قناة "تيليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 22.55 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي)، جرى إطلاق عشرة قذائف من راجمات الصواريخ ".ولم يتم تحديد نوع راجمات الصواريخ وعواقب القصف.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخين-ستورم-شادو-و21-مسيرة-أوكرانية-1077722236.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
براجمات الصواريخ.. القوات الأوكرانية تقصف منطقتين في دونيتسك
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت في الساعة 22.55 بتوقيت موسكو 10 قذائف من راجمات الصواريخ على منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي في الجمهورية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، عبر قناة "تيليغرام"، "تم تسجيل قصف من قبل القوات الأوكرانية
على المحاور التالية: في الساعة 22.55 باتجاه محور التجمع السكني لاستوتشكينو - مدينة دونيتسك (منطقتي كيفسكي وكويبيشيفسكي)، جرى إطلاق عشرة قذائف من راجمات الصواريخ ".
ولم يتم تحديد نوع راجمات الصواريخ وعواقب القصف.