https://sputnikarabic.ae/20230604/بيسكوف-يتحدث-عن-مقدار-الوقت-الذي-يخصصة-بوتين-للعمل--1077724343.html
بيسكوف يتحدث عن مقدار الوقت الذي يخصصة بوتين للعمل
بيسكوف يتحدث عن مقدار الوقت الذي يخصصة بوتين للعمل
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقوم بعمله على مدار الساعة. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T13:09+0000
2023-06-04T13:09+0000
2023-06-04T13:09+0000
روسيا
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وقال بيسكوف عندما سُئل كيف يتم إبلاغ الرئيس الروسي ليلاً عن حالات الطوارئ: "رئيس الدولة يقوم في الواقع بعمله على مدار الساعة".وأضاف: "كانت هذه التقارير مستمرة، ولأنه كان يتم تحديث المعلومات باستمرار وبسرعة كبيرة، كانت المكالمات مستمرة، وتلى ذلك تعليمات وأوامر منه كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو، وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس".كما أكدت الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، ما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الكرملين-تسليم-صواريخ-بعيدة-المدى-إلى-كييف-سيؤدي-إلى-تصعيد-التوتر-1077721900.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بيسكوف يتحدث عن مقدار الوقت الذي يخصصة بوتين للعمل
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يقوم بعمله على مدار الساعة.
وقال بيسكوف عندما سُئل كيف يتم إبلاغ الرئيس الروسي ليلاً عن حالات الطوارئ: "رئيس الدولة يقوم في الواقع بعمله على مدار الساعة".
وتابع بيسكوف أنه بعد هجوم الطائرات دون طيار على موسكو في 30 مايو /أيار، تلقى بوتين تقارير من وزارة الدفاع الروسية ووزارة الطوارئ ومن عمدة موسكو على مدار الساعة.
وأضاف: "كانت هذه التقارير مستمرة، ولأنه كان يتم تحديث المعلومات باستمرار وبسرعة كبيرة، كانت المكالمات مستمرة، وتلى ذلك تعليمات وأوامر منه كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أن 8 طائرات مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو، وتم إسقاطها جميعا بواسطة نظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس".
كما أكدت
الدفاع أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في موسكو من خلال استخدام وسائل الحرب الإلكترونية، ما أفقد المسيرات السيطرة وانحرفت عن أهدافها.