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https://sputnikarabic.ae/20230604/جنرال-إسرائيلي-سابق-حادث-الحدود-مع-مصر-صعب-ولكننا-لن-نسمح-بتخريب-العلاقات-مع-أقوى-جيراننا-1077720878.html
جنرال إسرائيلي سابق: حادث الحدود مع مصر صعب ولكننا لن نسمح بتخريب العلاقات مع أقوى جيراننا
جنرال إسرائيلي سابق: حادث الحدود مع مصر صعب ولكننا لن نسمح بتخريب العلاقات مع أقوى جيراننا
طالب جنرال إسرائيلي سابق، بلاده، بعدم تخريب العلاقات المصرية الإسرائيلية بسبب واقعة الحدود التي جرت، أمس السبت، وتسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T10:36+0000
2023-06-04T10:36+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أن لدى بلاده علاقات سلام باردة مع مصر، لكنها ازدادت دفئا في السنوات الماضية، وأن واقعة مقتل 3 جنود مؤلمة وصعبة.ودعا الجنرال عاموس يادلين، إسرائيل إلى عدم تخريب العلاقات مع مصر، باعتبارها أفضل جيران بلاده، أو أقوى الجيران لإسرائيل.ويذكر أن وزير الدفاع المصري، محمد زكى، قد أجرى، مساء أمس السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة التي وقعت فجر السبت، على الحدود المشتركة بينهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الفريق أول، محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قد أجرى اتصالا هاتفيا بغالانت، وقدم له واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين.وأوضح غريب أن وزير الدفاع المصري ناقش مع نظيره الإسرائيلي التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن يوآف غالانت قد شدد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي على أهمية التعاون في التحقيق بالعملية التي وصفها بـ"الخطيرة" التي وقعت فجر اليوم.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره المصري على الأهمية الكبيرة للعلاقات بين البلدين، وأن تلك الواقعة لن تسبب ضررا في العلاقات الثنائية بين البلدين.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر. فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, بنيامين نتنياهو
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, بنيامين نتنياهو

جنرال إسرائيلي سابق: حادث الحدود مع مصر صعب ولكننا لن نسمح بتخريب العلاقات مع أقوى جيراننا

10:36 GMT 04.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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طالب جنرال إسرائيلي سابق، بلاده، بعدم تخريب العلاقات المصرية الإسرائيلية بسبب واقعة الحدود التي جرت، أمس السبت، وتسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال عاموس يادلين، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أن لدى بلاده علاقات سلام باردة مع مصر، لكنها ازدادت دفئا في السنوات الماضية، وأن واقعة مقتل 3 جنود مؤلمة وصعبة.
ودعا الجنرال عاموس يادلين، إسرائيل إلى عدم تخريب العلاقات مع مصر، باعتبارها أفضل جيران بلاده، أو أقوى الجيران لإسرائيل.
ويذكر أن وزير الدفاع المصري، محمد زكى، قد أجرى، مساء أمس السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة التي وقعت فجر السبت، على الحدود المشتركة بينهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الفريق أول، محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قد أجرى اتصالا هاتفيا بغالانت، وقدم له واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين.
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وأوضح غريب أن وزير الدفاع المصري ناقش مع نظيره الإسرائيلي التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن يوآف غالانت قد شدد خلال المكالمة الهاتفية مع محمد زكي على أهمية التعاون في التحقيق بالعملية التي وصفها بـ"الخطيرة" التي وقعت فجر اليوم.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره المصري على الأهمية الكبيرة للعلاقات بين البلدين، وأن تلك الواقعة لن تسبب ضررا في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر. فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".
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من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
وأكد البيان أنه يجري العمل لاتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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