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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/حاكم-بيلغورود-نخوض-معركة-مع-مجموعة-تخريب-أوكرانية-في-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-1077732492.html
حاكم بيلغورود: نخوض معركة مع مجموعة تخريب أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا
حاكم بيلغورود: نخوض معركة مع مجموعة تخريب أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن هناك معركة تدور حاليا بين القوات الروسية ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا في... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T15:17+0000
2023-06-04T15:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غلادكوف في فيديو على قناته عبر "تلغرام": "هناك معركة جارية حاليا في نوفايا تافولجانكا ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، آمل أن يتم تدميرهم جميعا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على المدينة.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230602/غلادكوف-إصابة-شخصين-في-بلدة-شيبيكينو-بانفجار-قذيفة-أمام-سيارتهما-1077691194.html
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حاكم بيلغورود: نخوض معركة مع مجموعة تخريب أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا

15:17 GMT 04.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن هناك معركة تدور حاليا بين القوات الروسية ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.
وقال غلادكوف في فيديو على قناته عبر "تلغرام": "هناك معركة جارية حاليا في نوفايا تافولجانكا ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، آمل أن يتم تدميرهم جميعا".

تعرضت مدينة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم قاطعة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، إلى أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار.

إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم مقاطعة بيلغورود: إصابة شخصين في مدينة شيبيكينو إثر انفجار قذيفة أمام سيارتهما
2 يونيو, 21:43 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على المدينة.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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