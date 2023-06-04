https://sputnikarabic.ae/20230604/حاكم-بيلغورود-نخوض-معركة-مع-مجموعة-تخريب-أوكرانية-في-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-1077732492.html
حاكم بيلغورود: نخوض معركة مع مجموعة تخريب أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا
حاكم بيلغورود: نخوض معركة مع مجموعة تخريب أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن هناك معركة تدور حاليا بين القوات الروسية ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا في... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T15:17+0000
2023-06-04T15:17+0000
2023-06-04T15:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077411691_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bdf16f5cba2a73c66bc8b26c2181d317.jpg
وقال غلادكوف في فيديو على قناته عبر "تلغرام": "هناك معركة جارية حاليا في نوفايا تافولجانكا ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، آمل أن يتم تدميرهم جميعا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على المدينة.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230602/غلادكوف-إصابة-شخصين-في-بلدة-شيبيكينو-بانفجار-قذيفة-أمام-سيارتهما-1077691194.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077411691_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_9f27687575a378924b33968e776f6fb2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
حاكم بيلغورود: نخوض معركة مع مجموعة تخريب أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن هناك معركة تدور حاليا بين القوات الروسية ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.
وقال غلادكوف في فيديو على قناته عبر "تلغرام": "هناك معركة جارية حاليا في نوفايا تافولجانكا ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، آمل أن يتم تدميرهم جميعا".
تعرضت مدينة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم قاطعة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، إلى أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 50 من أصل 70 إرهابياً أوكرانياً خلال هجومهم على المدينة.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.