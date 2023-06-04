https://sputnikarabic.ae/20230604/خبير-الغرب-يحاول-إطالة-الحرب-لإضعاف-الأطراف-العسكرية-الكبرى-في-العالم-وتحديدا-روسيا-والصين---1077727698.html
خبير: الغرب يحاول إطالة الحرب لإضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدا روسيا والصين
خبير: الغرب يحاول إطالة الحرب لإضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدا روسيا والصين
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T13:37+0000
2023-06-04T13:37+0000
2023-06-04T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: الغرب يحاول اطالة الحرب لاضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدًا روسيا والصين
خبير: الغرب يحاول اطالة الحرب لاضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدًا روسيا والصين
الهجوم المضاد الأوكراني ما بين الربيع والصيف. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتورفراس شبول:روسيا تطور راجمة صواريخ قادرة على إطلاق الذخائر الذكية. وفيما يخص هذا الجانب أضاف شبول بحديثه لشؤون عسكرية قائلا:بلينكن يخطط لزيارة الرياض والمشهد الأمني في الشرق الأوسط أولى المواضيع. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور قائلا:الأمين العام للناتو يؤكد زيارته لأنقرة لغرض إقناعها بضرورة انضمام السويد للاطلسي. وحول هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية الدكتور أيمن سمير بحديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الغرب يحاول إطالة الحرب لإضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدا روسيا والصين
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
الهجوم المضاد الأوكراني ما بين الربيع والصيف. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتورفراس شبول:
"إن الحديث عن هذا الهجوم المضاد الأوكراني والتطبيل له من جانب الغرب هو محاولة لاطالة أمد الحرب وبالتالي حصول الولايات المتحدة على غايتها في إضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدا روسيا والصين بل حتى إضعافهما اقتصاديا، وفي حقيقة الأمر أوكرانيا أضعف من أن تقوم بهجوم مضاد لأنها لا تمتلك من القدرات العسكرية والأمكانيات ما يؤهلها للقيام بتلك الخطوة أمام قوة الجيش الروسي والتطور العسكري الهائل للقدرات الروسية بالتالي هذا الهجوم هو تطبيل غربي لا أكثر".
روسيا تطور راجمة صواريخ قادرة على إطلاق الذخائر الذكية. وفيما يخص هذا الجانب أضاف شبول بحديثه لشؤون عسكرية قائلا:
"الاستراتيجة العسكرية الجديدة للقوات الروسية ليست بالموضوع الجديد خاصة وأن استهداف باتريوت دليل على تلك الاستراتيجية العسكرية فهو بمثابة ضربة قاسية للغرب والادارة الأمريكية، وإن التكتيكات الروسية ليست بالجديدة فهي موجودة دائما في العقلية العسكرية الروسية فهناك دائما بدائل جديدة تتماشى مع طبيعة المعارك".
بلينكن يخطط لزيارة الرياض والمشهد الأمني في الشرق الأوسط أولى المواضيع. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور قائلا:
"هناك ملفات ساخنة في الشرق الأوسط وملحة بالوقت الحاضر من الممكن أن تكون على رأس المواضيع للمناقشة بين الطرفين فالمشهد في السودان يزداد تعقيدًا بالاضافة إلى ملف اليمن والهدنة، ولا يمكن أن ننسى أن الرياض حليف مهم لواشنطن وأعتقد أن الزيارة تأتي في إطار ضبط العلاقات وبالأصح فرمتة العلاقات والبناء الجديد مع السعودية فهناك تقاربات وتجذابات وكذلك هنك متغيرات دولية إقليمية ودولية ونحن نشهد خارطة دولية جديدة".
الأمين العام للناتو يؤكد زيارته لأنقرة لغرض إقناعها بضرورة انضمام السويد للاطلسي. وحول هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية الدكتور أيمن سمير بحديثه معنا:
"بتقديري أن الرئيس أردوغان وتركيا بنهاية المطاف سيقبلون بدخول السويد لحلف الناتو فالسياسة التركية بالوقت الحالي تدرك أنها ستوافق في نهاية الأمر إلا أنها ترغب بالحصول على ثمن لتلك الموافقة وأنقرة بالفعل حصلت على العديد من المكاسب فالسويد قامت بتغيير البعض من القوانين والتبعات المتعلقة بدعم الارهاب وهذا جاء ضمن استجابة مباشرة لطلب تركيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...