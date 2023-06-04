https://sputnikarabic.ae/20230604/خبير-الغرب-يحاول-إطالة-الحرب-لإضعاف-الأطراف-العسكرية-الكبرى-في-العالم-وتحديدا-روسيا-والصين---1077727698.html

خبير: الغرب يحاول إطالة الحرب لإضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدا روسيا والصين

خبير: الغرب يحاول إطالة الحرب لإضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدا روسيا والصين

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T13:37+0000

2023-06-04T13:37+0000

2023-06-04T13:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: الغرب يحاول اطالة الحرب لاضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدًا روسيا والصين خبير: الغرب يحاول اطالة الحرب لاضعاف الأطراف العسكرية الكبرى في العالم وتحديدًا روسيا والصين

الهجوم المضاد الأوكراني ما بين الربيع والصيف. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتورفراس شبول:روسيا تطور راجمة صواريخ قادرة على إطلاق الذخائر الذكية. وفيما يخص هذا الجانب أضاف شبول بحديثه لشؤون عسكرية قائلا:بلينكن يخطط لزيارة الرياض والمشهد الأمني في الشرق الأوسط أولى المواضيع. عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور بشير بدور قائلا:الأمين العام للناتو يؤكد زيارته لأنقرة لغرض إقناعها بضرورة انضمام السويد للاطلسي. وحول هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والاستراتيجية الدكتور أيمن سمير بحديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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