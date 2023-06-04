https://sputnikarabic.ae/20230604/دائرة-الأمن-الداخلي-والطوارئ-الأمريكية-سماع-دوي-انفجار-في-واشنطن-ولا-تهديد-في-الوقت-الحالي---عاجل-1077740807.html
سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن
سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن
أعلنت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن "سماع دوي انفجار في العاصمة واشنطن دون تحديد مصدره أو سببه"، مشيرة إلى أنه لا تهديد في الوقت... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T20:00+0000
2023-06-04T20:00+0000
2023-06-04T20:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9236b7aff62f5bbe2570318a6a368ff2.jpg
وذكرت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ، عبر حسابها على "تويتر": "نحن على علم بالتقارير الواردة من جميع أنحاء منطقة العاصمة عن دوي انفجار بعد ظهر اليوم، لا يوجد تهديد في هذا الوقت".من جانبها، قالت إدارة الطوارئ في ميريلاند، إن "الصوت المدوي الذي سُمع في العاصمة واشنطن سببه طلعة جوية مصرح بها من وزارة الدفاع اخترقت حاجز الصوت".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون، بعد إطلاق أكثر من 50 رصاصة على ملهى ليلي في شمال غرب مقاطعة هاريس الأمريكية.وقال موقع "abc13" إنه في حوالي الساعة 2، استجابت الشرطة لبلاغ بشأن إطلاق نار في ساحة انتظار بملهى ليلي بمقاطعة هاريس، عندما وصل رجال الشرطة، كان قد أصيب خمسة أشخاص، وهم رجلان وثلاث سيدات، تم نقلهم إلى المستشفى.وقال المحققون إن أحد الرجلين توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه في المستشفى، فيما استقرت حالة المصابين الأربعة الآخرين، الذين يعتقد المحققون أنهم في العشرينات من العمر.وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، وقع بالقرب من ممشى المشاهير في هوليوود، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية، حيث أطلق رجل مسلح النيران، بينما كان الرجال يغادرون إحدى البنايات في الساعات الأولى من الصباح.وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث ونقل اثنان آخران إلى المستشفى، وأشارت إلى أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فر في مركبة.
https://sputnikarabic.ae/20210530/إخلاء-منازل-في-أمريكا-بعد-انفجار-بمصفاة-للنفط-فيديو-1049110287.html
https://sputnikarabic.ae/20230325/مشهد-مروع-للحظة-انفجار-مصنع-شوكولاتة-في-أمريكا-فيديو-1075113746.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064653026_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6c879ca82d7564d57d8be77c4ae7f322.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن
20:00 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 20:35 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن "سماع دوي انفجار في العاصمة واشنطن دون تحديد مصدره أو سببه"، مشيرة إلى أنه لا تهديد في الوقت الحالي.
وذكرت دائرة الأمن الداخلي والطوارئ، عبر حسابها على "تويتر": "نحن على علم بالتقارير الواردة من جميع أنحاء منطقة العاصمة عن دوي انفجار بعد ظهر اليوم، لا يوجد تهديد في هذا الوقت".
من جانبها، قالت إدارة الطوارئ في ميريلاند، إن "الصوت المدوي الذي سُمع في العاصمة واشنطن سببه طلعة جوية مصرح بها من وزارة الدفاع اخترقت حاجز الصوت".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لقي شخص مصرعه
وأصيب أربعة آخرون، بعد إطلاق أكثر من 50 رصاصة على ملهى ليلي في شمال غرب مقاطعة هاريس الأمريكية.
وقال موقع
"abc13" إنه في حوالي الساعة 2، استجابت الشرطة لبلاغ بشأن إطلاق نار في ساحة انتظار بملهى ليلي بمقاطعة هاريس، عندما وصل رجال الشرطة، كان قد أصيب خمسة أشخاص، وهم رجلان وثلاث سيدات، تم نقلهم إلى المستشفى.
وقال المحققون إن أحد الرجلين توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه في المستشفى، فيما استقرت حالة المصابين الأربعة الآخرين، الذين يعتقد المحققون أنهم في العشرينات من العمر.
وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب اثنان آخران
في إطلاق نار، وقع بالقرب من ممشى المشاهير في هوليوود، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية، حيث أطلق رجل مسلح النيران، بينما كان الرجال يغادرون إحدى البنايات في الساعات الأولى من الصباح.
وقالت شرطة لوس أنجلوس إنه تم الإعلان عن وفاة شخص في مكان الحادث ونقل اثنان آخران إلى المستشفى، وأشارت إلى أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم فر في مركبة.