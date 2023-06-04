https://sputnikarabic.ae/20230604/رئيس-الحكومة-اللبنانية-يتوجه-بطلب-من-إسرائيل-من-أجل-حزب-الله-1077722983.html
رئيس الحكومة اللبنانية يتوجه بطلب من إسرائيل من أجل حزب الله
رئيس الحكومة اللبنانية يتوجه بطلب من إسرائيل من أجل حزب الله
وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، استنكاره للمناورة المسلحة التي نفذها "حزب الله" في الجنوب اللبناني قبل نحو أسبوعين. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T12:15+0000
2023-06-04T12:15+0000
2023-06-04T12:15+0000
العالم العربي
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وأصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية بيانا وجاء فيه "لا أحد يهيمن على الدولة اللبنانية ونحن لا نقبل بوجود دولة داخل دولة، وأنا أول المنتقدين لأي ممارسات قد تمس بسيادة البلاد".ولفت البيان إلى أنه "فيما يخص المناورات الأخيرة التي قام بها حزب الله، أعرب ميقاتي عن "استنكاره لها"، مشددا على أن "حل هذا الأمر ليس بيد الحكومة اللبنانية، بل بحاجة إلى توافق لبناني شامل وكامل بما يتعلق بسلاح حزب الله".وتابع ميقاتي: "لن أسمح باستخدام سلاح حزب الله في الداخل بتاتا، وأنا ملتزم بالبيان الوزاري (البرنامج) لحكومتي من حيث مقاومة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية".وأشار إلى أن "القمة العربية أصدرت توصيات ميّزت بين الإرهاب وسلاح المقاومة وهذا هو الموقف اللبناني الرسمي، حيث إن الحزب مقاوم حتى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وهذا موجود في البيان الوزاري".وفي هذا الإطار، دعا ميقاتي "إسرائيل إلى الخروج من الأراضي اللبنانية المحتلة لكي لا يكون لنا مبرر بعد اليوم لاستخدام هذا السلاح، لا كمقاومة ولا في الداخل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
رئيس الحكومة اللبنانية يتوجه بطلب من إسرائيل من أجل حزب الله
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وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، استنكاره للمناورة المسلحة التي نفذها "حزب الله" في الجنوب اللبناني قبل نحو أسبوعين.
وأصدر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية بيانا وجاء فيه "لا أحد يهيمن على الدولة اللبنانية ونحن لا نقبل بوجود دولة داخل دولة، وأنا أول المنتقدين لأي ممارسات قد تمس بسيادة البلاد".
ولفت البيان إلى أنه "فيما يخص المناورات الأخيرة التي قام بها حزب الله، أعرب ميقاتي عن "استنكاره لها"، مشددا على أن "حل هذا الأمر ليس بيد الحكومة اللبنانية، بل بحاجة إلى توافق لبناني شامل وكامل بما يتعلق بسلاح حزب الله".
وتابع ميقاتي: "لن أسمح باستخدام سلاح حزب الله في الداخل بتاتا، وأنا ملتزم بالبيان الوزاري (البرنامج) لحكومتي من حيث مقاومة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية".
وأشار إلى أن "القمة العربية أصدرت توصيات ميّزت بين الإرهاب وسلاح المقاومة وهذا هو الموقف اللبناني الرسمي، حيث إن الحزب مقاوم حتى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وهذا موجود في البيان الوزاري".
وفي هذا الإطار، دعا ميقاتي "إسرائيل إلى الخروج من الأراضي اللبنانية المحتلة لكي لا يكون لنا مبرر بعد اليوم لاستخدام هذا السلاح، لا كمقاومة ولا في الداخل".