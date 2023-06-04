https://sputnikarabic.ae/20230604/زلاتان-إبراهيموفيتش-يعلن-اعتزاله-لكرة-القدم-ويودع-الجماهير-بالدموع-1077742742.html
زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم ويودع الجماهير بالدموع
زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم ويودع الجماهير بالدموع
شهد ملعب سان سيرو لحظات مؤثرة عندما ودع النجم السويدي الكبير، زلاتان إبراهيموفيتش، ليل الأحد/الاثنين، ملعب فريقه ميلان بدموع الفراق. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T23:55+0000
2023-06-04T23:55+0000
2023-06-04T23:59+0000
زلاتان إبراهيموفيتش
اعتزال
منوعات
نادي الفيديو
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وجاء ذلك قبل انطلاق المباراة التي جمعت ميلان بفريق هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.وظهر إبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو للمرة الأخيرة، حيث تم الإعلان عن رحيله بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، وسط تواجد زوجته وأبنائه.ظهرت على وجه إبراهيموفيتش مشاعر الحزن والوداع، حيث حاول أن يكبت دموعه، لكنه لم يستطع وبدت الدموع تنساب من عينيه، وقام بتوجيه قبلاته نحو الجماهير المحبة التي قدمت له التهاني والتحية قبل انطلاق المباراة.وفاز ميلان في تلك المباراة بنتيجة 3-2 على هيلاس فيرونا، ولم يشارك إبراهيموفيتش في هذا اللقاء بسبب الإصابة.وبعد المباراة، شهدت جماهير ميلان لحظة خاصة لتوديع اللاعب الذي أصبح مؤكدًا رحيله عن الفريق، لكنهم تفاجئوا حينما نزل إبراهيموفيتش إلى أرض الملعب لاستلام التكريم، وفاجأهم بإعلانه اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة استمرت لمدة 24 عامًا.وظهر إبراهيموفيتش باكيا وهو يودع الجماهير التي بكت أيضا لرحيل الأسطورة.بهذا القرار، يختم إبراهيموفيتش مسيرة مذهلة في عالم كرة القدم، حيث شارك مع العديد من الأندية الكبرى وحقق العديد من البطولات. وسيبقى زلاتان إبراهيموفيتش اسمًا لامعًا في تاريخ كرة القدم العالمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زلاتان إبراهيموفيتش, اعتزال, منوعات, نادي الفيديو
زلاتان إبراهيموفيتش, اعتزال, منوعات, نادي الفيديو
زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم ويودع الجماهير بالدموع
23:55 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 23:59 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
شهد ملعب سان سيرو لحظات مؤثرة عندما ودع النجم السويدي الكبير، زلاتان إبراهيموفيتش، ليل الأحد/الاثنين، ملعب فريقه ميلان بدموع الفراق.
وجاء ذلك قبل انطلاق المباراة التي جمعت ميلان بفريق هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
وظهر إبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو للمرة الأخيرة، حيث تم الإعلان عن رحيله بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم
الحالي، وسط تواجد زوجته وأبنائه.
ظهرت على وجه إبراهيموفيتش مشاعر الحزن والوداع، حيث حاول أن يكبت دموعه، لكنه لم يستطع وبدت الدموع تنساب من عينيه، وقام بتوجيه قبلاته نحو الجماهير المحبة التي قدمت له التهاني والتحية قبل انطلاق المباراة.
وفاز ميلان في تلك المباراة بنتيجة 3-2 على هيلاس فيرونا، ولم يشارك إبراهيموفيتش في هذا اللقاء بسبب الإصابة.
وبعد المباراة، شهدت جماهير ميلان لحظة خاصة لتوديع اللاعب الذي أصبح مؤكدًا رحيله عن الفريق، لكنهم تفاجئوا حينما نزل إبراهيموفيتش إلى أرض الملعب لاستلام التكريم، وفاجأهم بإعلانه اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة استمرت لمدة 24 عامًا.
وظهر إبراهيموفيتش باكيا وهو يودع الجماهير التي بكت أيضا لرحيل الأسطورة.
بهذا القرار، يختم إبراهيموفيتش مسيرة مذهلة في عالم كرة القدم، حيث شارك مع العديد من الأندية الكبرى وحقق العديد من البطولات. وسيبقى زلاتان إبراهيموفيتش اسمًا لامعًا في تاريخ كرة القدم العالمية.