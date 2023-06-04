https://sputnikarabic.ae/20230604/زلاتان-إبراهيموفيتش-يعلن-اعتزاله-لكرة-القدم-ويودع-الجماهير-بالدموع-1077742742.html

زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم ويودع الجماهير بالدموع

زلاتان إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم ويودع الجماهير بالدموع

شهد ملعب سان سيرو لحظات مؤثرة عندما ودع النجم السويدي الكبير، زلاتان إبراهيموفيتش، ليل الأحد/الاثنين، ملعب فريقه ميلان بدموع الفراق. 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T23:55+0000

2023-06-04T23:55+0000

2023-06-04T23:59+0000

زلاتان إبراهيموفيتش

اعتزال

منوعات

نادي الفيديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/04/1077742585_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_ce76b83b069466fa0c5cd28c4cc87ba5.jpg

وجاء ذلك قبل انطلاق المباراة التي جمعت ميلان بفريق هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.وظهر إبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو للمرة الأخيرة، حيث تم الإعلان عن رحيله بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، وسط تواجد زوجته وأبنائه.ظهرت على وجه إبراهيموفيتش مشاعر الحزن والوداع، حيث حاول أن يكبت دموعه، لكنه لم يستطع وبدت الدموع تنساب من عينيه، وقام بتوجيه قبلاته نحو الجماهير المحبة التي قدمت له التهاني والتحية قبل انطلاق المباراة.وفاز ميلان في تلك المباراة بنتيجة 3-2 على هيلاس فيرونا، ولم يشارك إبراهيموفيتش في هذا اللقاء بسبب الإصابة.وبعد المباراة، شهدت جماهير ميلان لحظة خاصة لتوديع اللاعب الذي أصبح مؤكدًا رحيله عن الفريق، لكنهم تفاجئوا حينما نزل إبراهيموفيتش إلى أرض الملعب لاستلام التكريم، وفاجأهم بإعلانه اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة استمرت لمدة 24 عامًا.وظهر إبراهيموفيتش باكيا وهو يودع الجماهير التي بكت أيضا لرحيل الأسطورة.بهذا القرار، يختم إبراهيموفيتش مسيرة مذهلة في عالم كرة القدم، حيث شارك مع العديد من الأندية الكبرى وحقق العديد من البطولات. وسيبقى زلاتان إبراهيموفيتش اسمًا لامعًا في تاريخ كرة القدم العالمية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زلاتان إبراهيموفيتش, اعتزال, منوعات, نادي الفيديو