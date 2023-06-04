https://sputnikarabic.ae/20230604/زلزال-قوي-يضرب-شرق-إندونيسيا-ولا-تحذير-من-تسونامي-1077714501.html
زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي
زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي
قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن زلزالا قُدرت قوته بـ 6 درجات هز مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T03:42+0000
2023-06-04T03:42+0000
2023-06-04T03:42+0000
زلزال
إندونسيا
العالم
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وأكدت الوكالة، أن الزلزال وقع في الساعة 07:25 صباحا بالتوقيت المحلي (0025 بتوقيت غرينتش).وتحدد مركز الزلزال على بعد 154 كيلومترا شمال غربي منطقة كيبولاوان تانيمبار (مالوكو تينغارا بارات) على عمق 153 كيلومترا تحت قاع البحر.ولم تتسبب الهزات الأرضية للزلزال في موجات مد عاتية محتملة.
https://sputnikarabic.ae/20230302/زلزال-بقوة-57-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-إندونيسيا-1074200012.html
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زلزال, إندونسيا, العالم
زلزال قوي يضرب شرق إندونيسيا ولا تحذير من تسونامي
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قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن زلزالا قُدرت قوته بـ 6 درجات هز مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
وأكدت الوكالة، أن الزلزال وقع في الساعة 07:25 صباحا بالتوقيت المحلي (0025 بتوقيت غرينتش).
وتحدد مركز الزلزال على بعد 154 كيلومترا شمال غربي منطقة كيبولاوان تانيمبار (مالوكو تينغارا بارات) على عمق 153 كيلومترا تحت قاع البحر.
ولم تتسبب الهزات الأرضية للزلزال
في موجات مد عاتية محتملة.