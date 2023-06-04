https://sputnikarabic.ae/20230604/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1077721356.html
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو
اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T11:03+0000
2023-06-04T11:03+0000
2023-06-04T11:03+0000
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وأفادت وكالة سما، ظهر اليوم الأحد، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في وقت نشرت الشرطة الإسرائيلية قواتها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.وأكدت أن عضو الكنيست المتطرف، يهودا غليك، قاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.طالع أيضا: مصر تدين بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى
https://sputnikarabic.ae/20230516/دائرة-الأوقاف-الإسلامية-في-القدس-عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-من-جهة-باب-المغاربة-1077100751.html
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت وكالة
سما، ظهر اليوم الأحد، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في وقت نشرت الشرطة الإسرائيلية قواتها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.
وأكدت أن عضو الكنيست المتطرف، يهودا غليك، قاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية
في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.
ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى
، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.