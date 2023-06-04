https://sputnikarabic.ae/20230604/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-طائرة-حربية-من-طراز-ميغ-تابعة-للجيش-السوداني-في-الخرطوم-1077718102.html

قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في الخرطوم

قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في الخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة بحري بالعاصمة السوداني الخرطوم. 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T09:16+0000

2023-06-04T09:16+0000

2023-06-04T08:42+0000

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وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، صباح اليوم الأحد، طائرة من طراز (ميغ) تابعة لقوات الانقلابيين وفلول النظام البائد".وأوضحت قوات الدعم السريع وفق البيان، أن الطيران التابع للجيش السوداني هاجم مواقع تمركز قوات الدعم السريع في منطقة بحري، حيث اشتبكت قوات الدعم السريع مع طائرة حربية للجيش السوداني من طراز "ميغ" وأسقطتها.وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، اليوم الأحد، أن وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات.وذكرت في بيان، أن كل من المملكة والولايات المتحدة الراعيتين للمفاوضات بين الجانبين، حريصة على استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.كان الجيش السوداني قد أعلن، الأربعاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230602/قوات-الدعم-السريع-تحمل-الجيش-السوداني-مسؤولية-تعليق-مفاوضات-جدة-وضعوا-شروطا-تعجيزية-1077689586.html

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