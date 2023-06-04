عربي
المقداد: فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ضد سوريا فاقم معاناة شعبنا ويجب رفعها- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230604/لبنان-يتعرض-لهزة-أرضية-بسبب-كميات-كبيرة-من-المواد-المتفجرة-في-عمق-الأرض-1077717184.html
لبنان يتعرض لهزة أرضية بسبب كميات كبيرة من المواد المتفجرة في عمق الأرض
لبنان يتعرض لهزة أرضية بسبب كميات كبيرة من المواد المتفجرة في عمق الأرض
تعرض لبنان لهزة أرضية قوتها 3 على مقياس "ريختر" في منطقة زحلة، والتي سبقها سماع دوي قوي.‏ 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T07:50+0000
2023-06-04T07:50+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103931/09/1039310974_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_1482764cce0104a208a72da0d6f98f3b.jpg
وإثر الانفجار الذي وقع ظهر أمس السبت، فتح الجيش اللبناني محضر تحقيق، كما أنه نفذ طوقا أمنيا حول موقع الهزة الأرضية.وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن الهزة الأرضية ناجمة عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور.وتبين بعد معاينة موقع الهزة الأرضية، تبين أن الانفجار ناجم عن استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض، وفقا لموقع "لبنان 24".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمكان التفجير في الكسارة، و"التي تبين حائطا طبيعيا من الصخر، وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة الزلزالي الذي يمر بلبنان، وفقا لتحليل خبير الزلازل، طوني نمر.وطالب نمر، القوى الأمنية، بأخذ الموضوع بجدية للتحقق من أسباب هذه الهزات ووقفها، "خاصة إذا كانت ناجمة عن تفجيرات".وتابع محذرا من أن "أعمال كهذه قد تستحث زلازل لا تحمد عقباها".من ناحيته، أكد وزير البيئة اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، عن الكسارة التي سببت هزة أرضية في زحلة من خلال استخدام المتفجرات، أنه تم إصدار قرار بإقفالها منذ مدة، ولفت إلى وجود إشارة قضائية من المدعي العام البيئي في البقاع، بختمها بالشمع الأحمر.وأشار إلى أن يتابع مع المدعي العام والمسؤولين الأمنيين للتحقيق في الموضوع.جدير بالذكر، أن الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، كانت قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، مع بداية ولاية البرلمان اللبناني الجديد المنتخب، في مايو/ أيار الماضي.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
https://sputnikarabic.ae/20230513/تقرير-رسمي-العراق-تعرض-لـ7-هزات-أرضية-خلال-الشهر-الماضي-1076985822.html
https://sputnikarabic.ae/20230420/الجزائر-تتعرض-لثاني-هزة-أرضية-خلال-ساعات-1076110203.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103931/09/1039310974_667:0:6000:4000_1920x0_80_0_0_92370c44c4ab08d941f0e1073bca0213.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, الأخبار

لبنان يتعرض لهزة أرضية بسبب كميات كبيرة من المواد المتفجرة في عمق الأرض

07:50 GMT 04.06.2023
© Sputnik . Zahraa al-Amir / مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
© Sputnik . Zahraa al-Amir /
تابعنا عبرTelegram
تعرض لبنان لهزة أرضية قوتها 3 على مقياس "ريختر" في منطقة زحلة، والتي سبقها سماع دوي قوي.‏
وإثر الانفجار الذي وقع ظهر أمس السبت، فتح الجيش اللبناني محضر تحقيق، كما أنه نفذ طوقا أمنيا حول موقع الهزة الأرضية.
وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن الهزة الأرضية ناجمة عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور.
وتبين بعد معاينة موقع الهزة الأرضية، تبين أن الانفجار ناجم عن استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض، وفقا لموقع "لبنان 24".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمكان التفجير في الكسارة، و"التي تبين حائطا طبيعيا من الصخر، وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة الزلزالي الذي يمر بلبنان، وفقا لتحليل خبير الزلازل، طوني نمر.
وطالب نمر، القوى الأمنية، بأخذ الموضوع بجدية للتحقق من أسباب هذه الهزات ووقفها، "خاصة إذا كانت ناجمة عن تفجيرات".
وتابع محذرا من أن "أعمال كهذه قد تستحث زلازل لا تحمد عقباها".
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
تقرير رسمي: العراق تعرض لـ7 هزات أرضية خلال الشهر الماضي
13 مايو, 11:39 GMT
من ناحيته، أكد وزير البيئة اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، عن الكسارة التي سببت هزة أرضية في زحلة من خلال استخدام المتفجرات، أنه تم إصدار قرار بإقفالها منذ مدة، ولفت إلى وجود إشارة قضائية من المدعي العام البيئي في البقاع، بختمها بالشمع الأحمر.
وأشار إلى أن يتابع مع المدعي العام والمسؤولين الأمنيين للتحقيق في الموضوع.
جدير بالذكر، أن الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، كانت قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، مع بداية ولاية البرلمان اللبناني الجديد المنتخب، في مايو/ أيار الماضي.
هزة أرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
الجزائر تتعرض لثاني هزة أرضية خلال ساعات
20 أبريل, 07:26 GMT
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 يونيو, 10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала