https://sputnikarabic.ae/20230604/لبنان-يتعرض-لهزة-أرضية-بسبب-كميات-كبيرة-من-المواد-المتفجرة-في-عمق-الأرض-1077717184.html

لبنان يتعرض لهزة أرضية بسبب كميات كبيرة من المواد المتفجرة في عمق الأرض

لبنان يتعرض لهزة أرضية بسبب كميات كبيرة من المواد المتفجرة في عمق الأرض

تعرض لبنان لهزة أرضية قوتها 3 على مقياس "ريختر" في منطقة زحلة، والتي سبقها سماع دوي قوي.‏ 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T07:50+0000

2023-06-04T07:50+0000

2023-06-04T07:50+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103931/09/1039310974_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_1482764cce0104a208a72da0d6f98f3b.jpg

وإثر الانفجار الذي وقع ظهر أمس السبت، فتح الجيش اللبناني محضر تحقيق، كما أنه نفذ طوقا أمنيا حول موقع الهزة الأرضية.وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن الهزة الأرضية ناجمة عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور.وتبين بعد معاينة موقع الهزة الأرضية، تبين أن الانفجار ناجم عن استخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض، وفقا لموقع "لبنان 24".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمكان التفجير في الكسارة، و"التي تبين حائطا طبيعيا من الصخر، وهو عبارة عن جزء ظاهر من فالق كبير في المنطقة هو على الأرجح فالق اليمونة الزلزالي الذي يمر بلبنان، وفقا لتحليل خبير الزلازل، طوني نمر.وطالب نمر، القوى الأمنية، بأخذ الموضوع بجدية للتحقق من أسباب هذه الهزات ووقفها، "خاصة إذا كانت ناجمة عن تفجيرات".وتابع محذرا من أن "أعمال كهذه قد تستحث زلازل لا تحمد عقباها".من ناحيته، أكد وزير البيئة اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، عن الكسارة التي سببت هزة أرضية في زحلة من خلال استخدام المتفجرات، أنه تم إصدار قرار بإقفالها منذ مدة، ولفت إلى وجود إشارة قضائية من المدعي العام البيئي في البقاع، بختمها بالشمع الأحمر.وأشار إلى أن يتابع مع المدعي العام والمسؤولين الأمنيين للتحقيق في الموضوع.جدير بالذكر، أن الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، كانت قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، مع بداية ولاية البرلمان اللبناني الجديد المنتخب، في مايو/ أيار الماضي.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.

https://sputnikarabic.ae/20230513/تقرير-رسمي-العراق-تعرض-لـ7-هزات-أرضية-خلال-الشهر-الماضي-1076985822.html

https://sputnikarabic.ae/20230420/الجزائر-تتعرض-لثاني-هزة-أرضية-خلال-ساعات-1076110203.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, الأخبار