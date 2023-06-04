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https://sputnikarabic.ae/20230604/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T07:47+0000
2023-06-04T07:48+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

07:47 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 07:48 GMT 04.06.2023)
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
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قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
09:15 GMT 04.06.2023
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في الخرطوم
09:16 GMT
08:13 GMT 04.06.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة بحري بالخرطوم
07:49 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: الرياض وواشنطن تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى الاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال
07:48 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: الرياض وواشنطن حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
07:48 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات
14:24 GMT 03.06.2023
14:24 GMT 03.06.2023
الرئيس الكيني يستقبل مبعوث قائد قوات الدعم السريع
19:34 GMT 02.06.2023
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
قوات الدعم السريع تحمل الجيش السوداني مسؤولية تعليق مفاوضات جدة... "وضعوا شروطا تعجيزية"‏
2 يونيو, 19:26 GMT
19:33 GMT 02.06.2023
"الدعم السريع": تأكد لنا أن الجيش السوداني من خلال تعليق مشاركتهم في التفاوض سعوا إلى تفخيخ المباحثات بشروط تعجيزية مسبقة من أجل إفشال عملية التفاوض
19:33 GMT 02.06.2023
"الدعم السريع": الجيش السوداني ارتكب انتهاكات متكررة تسببت في عرقلة وإعاقة الهدف الرئيسي من الهدنة وهو معالجة الوضع الانساني الذي يعيشه السودانيين
19:32 GMT 02.06.2023
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني حضر إلى جدة بواجهات متعددة تمثل عدد من مراكز اتخاذ القرار، ودون صلاحيات أو تفويض، مما أحدث ربكة وتأخير في المباحثات
19:30 GMT 02.06.2023
قوات الدعم السريع يحمل في بيان له الجيش السوداني مسؤولية تعليق مفاوضات جدة
11:56 GMT 02.06.2023
الجيش السوداني يعلن أن مشاركته في مباحثات جدة هدفت إلى التوصل لترتيبات عسكرية تنهي التمرد
09:24 GMT 02.06.2023
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم
2 يونيو, 08:48 GMT
08:26 GMT 02.06.2023
شهود عيان لسبوتينك: معارك بالأسلحة الثقيلة جنوب الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع
07:40 GMT 02.06.2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
الهلال الأحمر السوداني يعلن دفن 180 جثة مجهولة الهوية
2 يونيو, 07:37 GMT
07:17 GMT 02.06.2023
الهلال الأحمر السوداني يعلن دفن 180 جثة مجهولة الهوية
20:49 GMT 01.06.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
السعودية وأمريكا تعربان عن قلقهما إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان
1 يونيو, 19:00 GMT
19:57 GMT 01.06.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": المستقبل السياسي للدعم السريع انتهى مع بدء الصراع في السودان
1 يونيو, 19:33 GMT
19:30 GMT 01.06.2023
وزراء خارجية دول "بريكس" يعربون عن قلقهم إزاء العنف في السودان ويطالبون بالوقف الفوري للعمليات القتالية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 يونيو, 10:18 GMT
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