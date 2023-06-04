تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
09:15 GMT 04.06.2023
08:13 GMT 04.06.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة بحري بالخرطوم
07:49 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: الرياض وواشنطن تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى الاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال
07:48 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: الرياض وواشنطن حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
07:48 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات
14:24 GMT 03.06.2023
14:24 GMT 03.06.2023
الرئيس الكيني يستقبل مبعوث قائد قوات الدعم السريع
19:34 GMT 02.06.2023
19:33 GMT 02.06.2023
"الدعم السريع": تأكد لنا أن الجيش السوداني من خلال تعليق مشاركتهم في التفاوض سعوا إلى تفخيخ المباحثات بشروط تعجيزية مسبقة من أجل إفشال عملية التفاوض
19:33 GMT 02.06.2023
"الدعم السريع": الجيش السوداني ارتكب انتهاكات متكررة تسببت في عرقلة وإعاقة الهدف الرئيسي من الهدنة وهو معالجة الوضع الانساني الذي يعيشه السودانيين
19:32 GMT 02.06.2023
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني حضر إلى جدة بواجهات متعددة تمثل عدد من مراكز اتخاذ القرار، ودون صلاحيات أو تفويض، مما أحدث ربكة وتأخير في المباحثات
19:30 GMT 02.06.2023
قوات الدعم السريع يحمل في بيان له الجيش السوداني مسؤولية تعليق مفاوضات جدة
11:56 GMT 02.06.2023
الجيش السوداني يعلن أن مشاركته في مباحثات جدة هدفت إلى التوصل لترتيبات عسكرية تنهي التمرد
09:24 GMT 02.06.2023
08:26 GMT 02.06.2023
شهود عيان لسبوتينك: معارك بالأسلحة الثقيلة جنوب الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع
07:40 GMT 02.06.2023
07:17 GMT 02.06.2023
الهلال الأحمر السوداني يعلن دفن 180 جثة مجهولة الهوية
20:49 GMT 01.06.2023
19:57 GMT 01.06.2023
19:30 GMT 01.06.2023
وزراء خارجية دول "بريكس" يعربون عن قلقهم إزاء العنف في السودان ويطالبون بالوقف الفوري للعمليات القتالية