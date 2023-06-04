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https://sputnikarabic.ae/20230604/ما-سر-إعلان-الأمم-المتحدة-تعليق-مساعداتها-النقدية-للنازحين-السوريين-في-لبنان--1077728094.html
ما سر إعلان الأمم المتحدة تعليق مساعداتها النقدية للنازحين السوريين في لبنان
ما سر إعلان الأمم المتحدة تعليق مساعداتها النقدية للنازحين السوريين في لبنان
في حلقة اليوم: الأمم المتحدة تعلّق المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان، الملايين يتعاطفون مع أب جزائري يكافح لعلاج ابنه، عودة أول رائدي فضاء سعوديين... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T13:39+0000
2023-06-04T13:39+0000
راديو
صدى الحياة
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ما سر إعلان الأمم المتحدة تعليق مساعداتها النقدية للنازحين السوريين في لبنان
ما سر إعلان الأمم المتحدة تعليق مساعداتها النقدية للنازحين السوريين في لبنان
تتوالى الأزمات في لبنان على مدى سنوات، وتزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءا في ظل ما تشهده البلاد من ضغوط مالية خانقة. ملف اللاجئين السوريين في لبنان من بين الملفات التي تسعى الحكومة اللبنانية لحلّه لتخفيف الضغط الاقتصادي على البلاد.وعلى خلفية ذلك، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع مساعداتها النقدية للاجئين السوريين في لبنان حتى الشهر المقبل، بناء على طلب الحكومة في بيروت. فما هي تداعيات النزوح السوري الاقتصادي على لبنان، وهل ساهم في انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل كبير؟وحول هذا الموضوع، قال الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمد موسى لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

ما سر إعلان الأمم المتحدة تعليق مساعداتها النقدية للنازحين السوريين في لبنان

13:39 GMT 04.06.2023
راديو
ما سر إعلان الأمم المتحدة تعليق مساعداتها النقدية للنازحين السوريين في لبنان
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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في حلقة اليوم: الأمم المتحدة تعلّق المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان، الملايين يتعاطفون مع أب جزائري يكافح لعلاج ابنه، عودة أول رائدي فضاء سعوديين إلى الأرض، وفاة مغنية الروك الأسطورية الأمريكية تينا تيرنير، وداع مؤثر من دريد لحام لرفيق دربه، موسم تقطير الأزهار في قسنطينة، وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على النوم الهادئ.
تتوالى الأزمات في لبنان على مدى سنوات، وتزداد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءا في ظل ما تشهده البلاد من ضغوط مالية خانقة. ملف اللاجئين السوريين في لبنان من بين الملفات التي تسعى الحكومة اللبنانية لحلّه لتخفيف الضغط الاقتصادي على البلاد.
وعلى خلفية ذلك، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع مساعداتها النقدية للاجئين السوريين في لبنان حتى الشهر المقبل، بناء على طلب الحكومة في بيروت. فما هي تداعيات النزوح السوري الاقتصادي على لبنان، وهل ساهم في انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل كبير؟
وحول هذا الموضوع، قال الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمد موسى لبرنامج "صدى الحياة":

"لا يمكننا تحميل مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي في لبنان بسبب النزوح السوري لأنه ظلم وتجنّي على السوريين وعلى الكثير من المعنيين بهذا الملف، لا شك أنّ لبنان مرّ بأزمات مثل العدوان الإسرائيلي وأيضا هناك مشكلات في البلاد، من فساد سياسي واقتصادي، وبالمقابل لا شك أنّ دخول الإخوة السوريين جعل الدولة ملزمة بجملة من الإنفاقات على مستوى البنية التحتية والخدمات والكثير من الوزارات".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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