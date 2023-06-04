https://sputnikarabic.ae/20230604/مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بـإحلال-جهاز-بنكي-جديد-على-غرار-حزب-الله-والحرس-الثوري-1077732838.html

مجلس القيادة اليمني يتهم "أنصار الله" بـ"إحلال جهاز بنكي جديد" على غرار "حزب الله" والحرس الثوري

مجلس القيادة اليمني يتهم "أنصار الله" بـ"إحلال جهاز بنكي جديد" على غرار "حزب الله" والحرس الثوري

اتهم مجلس القيادة اليمني، مساء اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله" بـ"ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T15:45+0000

2023-06-04T15:45+0000

2023-06-04T15:45+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

أخبار حزب الله

الحرس الثوري الإيراني

منظمة الأمم المتحدة

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229993_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_c932ba33aea2657cb0e2166ceddbfe01.jpg

وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في الرياض، إن "أنصار الله" "ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم الاكتراث بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وذكر أن "أهداف جماعة أنصار الله من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع لهم على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب"، على حد قوله.وأكد العليمي، "التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".ووفقاً لوكالة "سبأ"، "اطلع العليمي من مبعوث الأمم المتحدة، إلى إحاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و"أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله"، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230604/أنصار-الله-أمريكا-تسعى-للتموضع-بالجزر-الاستراتيجية-في-اليمن-1077713984.html

https://sputnikarabic.ae/20230530/الحكومة-اليمنية-وجماعة-أنصار-الله-تتبادلان-رفات-52-مقاتلا-1077565681.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار حزب الله, الحرس الثوري الإيراني, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, العالم العربي