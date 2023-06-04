https://sputnikarabic.ae/20230604/محامي-صدام-حسين-الخائن-الذي-بلغ-عن-مكان-نجليه-حصل-على-25-مليون-دولار-من-أمريكا-1077718297.html
محامي صدام حسين: الخائن الذي بلغ عن مكان نجليه حصل على 25 مليون دولار من أمريكا
محامي صدام حسين: الخائن الذي بلغ عن مكان نجليه حصل على 25 مليون دولار من أمريكا
قال الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن الولايات المتحدة أعطت الشخص الذي أبلغ عن مكان نجليه عدي وقصي، 25... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T08:30+0000
2023-06-04T08:30+0000
2023-06-04T08:30+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
العراق
أخبار العراق اليوم
صدام حسين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
الأخبار
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وأضاف الدليمي في برنامج على قناة "العربية"، أن أحد الأصدقاء الذي كان يستقبل صدام على العشاء، بدا مرتبكا جدا حينها، فسأله الرئيس عن السبب.فما كان منه إلا أن أخبره بأن القوات الأمريكية قتلت نجليه عدي وقصي مع حفيده مصطفى، ليرد صدام باختصار شديد "عافية".وأوضح المحامي أن الواشي بنجلي صدام كان هو نفسه من استضافهم في مخبئه. وتابع "هذا الرجل قبض مبلغا طائلا مقابل خيانته"، وفق تعبيره.يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في 20 مارس 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.وفي 9 أبريل/نيسان من العام نفسه، أعلن سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
https://sputnikarabic.ae/20230318/خاضا-معركتهما-الأخيرة-ضد-200-جندي-أمريكي-تفاصيل-مقتل-عدي-وقصي-صدام-حسين-1074894150.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
محامي صدام حسين: الخائن الذي بلغ عن مكان نجليه حصل على 25 مليون دولار من أمريكا
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قال الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن الولايات المتحدة أعطت الشخص الذي أبلغ عن مكان نجليه عدي وقصي، 25 مليون دولار، ثمنا لخيانته.
وأضاف الدليمي في برنامج على قناة "العربية"، أن أحد الأصدقاء الذي كان يستقبل صدام
على العشاء، بدا مرتبكا جدا حينها، فسأله الرئيس عن السبب.
فما كان منه إلا أن أخبره بأن القوات الأمريكية قتلت نجليه عدي وقصي
مع حفيده مصطفى، ليرد صدام باختصار شديد "عافية".
وأوضح المحامي أن الواشي بنجلي صدام كان هو نفسه من استضافهم في مخبئه.
وتابع "هذا الرجل قبض مبلغا طائلا مقابل خيانته"، وفق تعبيره.
وواصل "هذا الرجل الخائن طمع في أموالهما، كما حصل على 25 مليون دولار من القوات الأمريكية".
يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في 20 مارس 2003، غزو العراق
، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.
وفي 9 أبريل/نيسان من العام نفسه، أعلن سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.