https://sputnikarabic.ae/20230604/محامي-صدام-حسين-الخائن-الذي-بلغ-عن-مكان-نجليه-حصل-على-25-مليون-دولار-من-أمريكا-1077718297.html

محامي صدام حسين: الخائن الذي بلغ عن مكان نجليه حصل على 25 مليون دولار من أمريكا

محامي صدام حسين: الخائن الذي بلغ عن مكان نجليه حصل على 25 مليون دولار من أمريكا

قال الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن الولايات المتحدة أعطت الشخص الذي أبلغ عن مكان نجليه عدي وقصي، 25... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T08:30+0000

2023-06-04T08:30+0000

2023-06-04T08:30+0000

الغزو الأمريكي للعراق عام 2003

العراق

أخبار العراق اليوم

صدام حسين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

الأخبار

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وأضاف الدليمي في برنامج على قناة "العربية"، أن أحد الأصدقاء الذي كان يستقبل صدام على العشاء، بدا مرتبكا جدا حينها، فسأله الرئيس عن السبب.فما كان منه إلا أن أخبره بأن القوات الأمريكية قتلت نجليه عدي وقصي مع حفيده مصطفى، ليرد صدام باختصار شديد "عافية".وأوضح المحامي أن الواشي بنجلي صدام كان هو نفسه من استضافهم في مخبئه. وتابع "هذا الرجل قبض مبلغا طائلا مقابل خيانته"، وفق تعبيره.يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في 20 مارس 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.وفي 9 أبريل/نيسان من العام نفسه، أعلن سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.

https://sputnikarabic.ae/20230318/خاضا-معركتهما-الأخيرة-ضد-200-جندي-أمريكي-تفاصيل-مقتل-عدي-وقصي-صدام-حسين-1074894150.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار