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المقداد: فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ضد سوريا فاقم معاناة شعبنا ويجب رفعها- عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230604/محامي-صدام-حسين-الخائن-الذي-بلغ-عن-مكان-نجليه-حصل-على-25-مليون-دولار-من-أمريكا-1077718297.html
محامي صدام حسين: الخائن الذي بلغ عن مكان نجليه حصل على 25 مليون دولار من أمريكا
محامي صدام حسين: الخائن الذي بلغ عن مكان نجليه حصل على 25 مليون دولار من أمريكا
قال الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن الولايات المتحدة أعطت الشخص الذي أبلغ عن مكان نجليه عدي وقصي، 25... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T08:30+0000
2023-06-04T08:30+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
العراق
أخبار العراق اليوم
صدام حسين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
الأخبار
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وأضاف الدليمي في برنامج على قناة "العربية"، أن أحد الأصدقاء الذي كان يستقبل صدام على العشاء، بدا مرتبكا جدا حينها، فسأله الرئيس عن السبب.فما كان منه إلا أن أخبره بأن القوات الأمريكية قتلت نجليه عدي وقصي مع حفيده مصطفى، ليرد صدام باختصار شديد "عافية".وأوضح المحامي أن الواشي بنجلي صدام كان هو نفسه من استضافهم في مخبئه. وتابع "هذا الرجل قبض مبلغا طائلا مقابل خيانته"، وفق تعبيره.يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في 20 مارس 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.وفي 9 أبريل/نيسان من العام نفسه، أعلن سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
https://sputnikarabic.ae/20230318/خاضا-معركتهما-الأخيرة-ضد-200-جندي-أمريكي-تفاصيل-مقتل-عدي-وقصي-صدام-حسين-1074894150.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, صدام حسين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار

محامي صدام حسين: الخائن الذي بلغ عن مكان نجليه حصل على 25 مليون دولار من أمريكا

08:30 GMT 04.06.2023
© AFP 2023 / KAREN BALLARDصدام حسين
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / KAREN BALLARD
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قال الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن الولايات المتحدة أعطت الشخص الذي أبلغ عن مكان نجليه عدي وقصي، 25 مليون دولار، ثمنا لخيانته.
وأضاف الدليمي في برنامج على قناة "العربية"، أن أحد الأصدقاء الذي كان يستقبل صدام على العشاء، بدا مرتبكا جدا حينها، فسأله الرئيس عن السبب.
فما كان منه إلا أن أخبره بأن القوات الأمريكية قتلت نجليه عدي وقصي مع حفيده مصطفى، ليرد صدام باختصار شديد "عافية".
وأوضح المحامي أن الواشي بنجلي صدام كان هو نفسه من استضافهم في مخبئه.
وتابع "هذا الرجل قبض مبلغا طائلا مقابل خيانته"، وفق تعبيره.
وواصل "هذا الرجل الخائن طمع في أموالهما، كما حصل على 25 مليون دولار من القوات الأمريكية".
عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
خاضا معركتهما الأخيرة ضد 200 جندي أمريكي.. تفاصيل مقتل عدي وقصي صدام حسين
18 مارس, 19:26 GMT
يذكر أن 20 عاما مرت على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في 20 مارس 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.
وفي 9 أبريل/نيسان من العام نفسه، أعلن سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
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