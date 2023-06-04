https://sputnikarabic.ae/20230604/مراسل-سبوتنيك-آلاف-المتظاهرين-ينظمون-مسيرة-ضخمة-مناهضة-للفاشية-في-باريس-1077724730.html

مراسل "سبوتنيك": آلاف المتظاهرين ينظمون مسيرة ضخمة مناهضة للفاشية في باريس

مراسل "سبوتنيك": آلاف المتظاهرين ينظمون مسيرة ضخمة مناهضة للفاشية في باريس

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس مسيرة مناهضة للفاشية لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الناشط الشاب، كليمان ميريك، الذي قُتل قبل 10 سنوات على يد جماعة يمينية... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T13:18+0000

2023-06-04T13:18+0000

2023-06-04T13:35+0000

العالم

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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تجمع آلاف المتظاهرين اليوم الأحد في شمال العاصمة الفرنسية باريس لإحياء ذكرى وفاة ميريك البالغ من العمر 18 عاما آنذاك، الذي كان عضوا في الحركة المناهضة للفاشية، حيث لقي الشاب الفرنسي مصرعه خلال اشتباكات وقعت في باريس، مع جماعة "حليقي الرؤوس" الفاشية في 5 حزيران/ يونيو عام 2013.وبعد مقتل ميريك، أصبح الأخير رمزا للحركة المناهضة للفاشية في فرنسا، وتم تنظيم فعالية اليوم من قبل أفراد عائلة ميريك، ورابطة "باريس بونليو" اليسارية المناهضة للفاشية.وشاركت العديد من النقابات في الفعالية للاحتجاج على استيعاب الحكومة الفرنسية لأحزاب اليمين المتطرف، وتشديد سياسات الهجرة إلى فرنسا، وقانون إصلاح نظام التقاعد الذي تبنته حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وردد المتظاهرون هتافات "كليمان.. لن ننسى"، بينما قال أحد المتظاهرين لـ"سبوتنيك" إنه جاء من منطقة بورغوني إلى باريس للمشاركة في المسيرة، مشيرا إلى ضرورة دعم ذكرى الناشط الفرنسي، كليمان ميرك، ومجابهة أي شكل من أشكال الفاشية في فرنسا.وكان وزير الخارجية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أصدر في وقت سابق، أوامر إلى السلطات المحلية بحظر أي أنشطة لنشطاء اليمين المتطرف في فرنسا، عقب المسيرة التي نظمها اليمين المتطرف في باريس يوم 6 أيار/مايو الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا في فرنسا.

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