https://sputnikarabic.ae/20230604/مصرع-14-شخصا-إثر-انهيار-جبلي-في-مدينة-ليشان-بمقاطعة-سيشوان-جنوب-غربي-الصين-1077720134.html
مصرع 14 شخصا إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
مصرع 14 شخصا إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بأن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T10:04+0000
2023-06-04T10:04+0000
2023-06-04T10:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103376/16/1033761689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14a8088d9a8077a22acb08bc6b302a97.jpg
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية عن السلطات المحلية لمدينة ليشان إعلانها "مصرع 14 شخصًا وفقدان 5 آخرين إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان".وفي وقت سابق، لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي اليوم (السبت) في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية، فإن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين. ومن بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.وأضاف السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
https://sputnikarabic.ae/20220610/هونان-الصينية-تشهد-مستوى-تاريخيا-لهطول-الأمطار-وسقوط-ضحايا-1063384568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103376/16/1033761689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f92608ee6821b872d74025a180073c73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصرع 14 شخصا إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بأن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية عن السلطات المحلية لمدينة ليشان إعلانها "مصرع 14 شخصًا وفقدان 5 آخرين إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان".
وفي وقت سابق، لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي اليوم (السبت) في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية، فإن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين. ومن بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.
وأضاف السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.