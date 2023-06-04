عربي
https://sputnikarabic.ae/20230604/مصرع-14-شخصا-إثر-انهيار-جبلي-في-مدينة-ليشان-بمقاطعة-سيشوان-جنوب-غربي-الصين-1077720134.html
مصرع 14 شخصا إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
مصرع 14 شخصا إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بأن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T10:04+0000
2023-06-04T10:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103376/16/1033761689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14a8088d9a8077a22acb08bc6b302a97.jpg
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية عن السلطات المحلية لمدينة ليشان إعلانها "مصرع 14 شخصًا وفقدان 5 آخرين إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان".وفي وقت سابق، لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي اليوم (السبت) في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية، فإن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين. ومن بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.وأضاف السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
https://sputnikarabic.ae/20220610/هونان-الصينية-تشهد-مستوى-تاريخيا-لهطول-الأمطار-وسقوط-ضحايا-1063384568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103376/16/1033761689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f92608ee6821b872d74025a180073c73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مصرع 14 شخصا إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين

10:04 GMT 04.06.2023
© AFP 2023 / السياح خلال مأدبة طعام أقيمت على حافة جرف جبل لاوجون، على ارتفاع 2000 متر، في لويانغ بمقاطعة خنان بوسط الصين
السياح خلال مأدبة طعام أقيمت على حافة جرف جبل لاوجون، على ارتفاع 2000 متر، في لويانغ بمقاطعة خنان بوسط الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 /
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بأن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية عن السلطات المحلية لمدينة ليشان إعلانها "مصرع 14 شخصًا وفقدان 5 آخرين إثر انهيار جبلي في مدينة ليشان بمقاطعة سيشوان".
منظر جوي لآثار الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة تشنغتشو، وسط محافظة هينان، الصين 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
هونان الصينية تشهد مستوى تاريخيا لهطول الأمطار.. وسقوط ضحايا
10 يونيو 2022, 10:52 GMT
وفي وقت سابق، لقي 9 أشخاص مصرعهم عقب وقوع انهيار جبلي اليوم (السبت) في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الصينية، فإن السلطات المحلية أكدت أن الانهيار وقع صباحا في محافظة جينغتاي بمدينة باييين. ومن بين 17 شخصا تعرضوا للحادث، لقي 9 مصرعهم وأصيب 7 آخرون.
وأضاف السلطات أن شخصا واحدا ما زال مفقودا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 يونيو, 10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала