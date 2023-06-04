https://sputnikarabic.ae/20230604/مصر-تدفع-بـ3-قاطرات-لسحب-ناقلة-نفط-بعد-تعطلها-في-قناة-السويس---عاجل-1077716253.html
مصر تدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة نفط بعد تعطلها في قناة السويس
مصر تدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة نفط بعد تعطلها في قناة السويس
أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، اليوم الأحد، الدفع بثلاث قاطرات لقطر ناقلة نفط تعطلت خلال عبورها قناة السويس. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T06:32+0000
2023-06-04T06:32+0000
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وقال ربيع في بيان، إنه "تم الدفع بثلاث قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول (SEAVIGOUR) والتي تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة من اتجاه الشمال".وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن الناقلة "قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين".وأوضح ربيع أنه سيتم استعادة حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة.وأشار المسؤول المصري إلى أن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب منتظمة كما هي.كما أكد ربيع على أن الهيئة تتعامل مع أي طارئ، وتتخذ قرارات سريعة "تضمن سلامة الحركة الملاحية في قناة السويس".
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مصر تدفع بـ3 قاطرات لسحب ناقلة نفط بعد تعطلها في قناة السويس
06:32 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 06:56 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، اليوم الأحد، الدفع بثلاث قاطرات لقطر ناقلة نفط تعطلت خلال عبورها قناة السويس.
وقال ربيع في بيان، إنه "تم الدفع بثلاث قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول (SEAVIGOUR) والتي تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة من اتجاه الشمال".
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن الناقلة "قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين
".
وأوضح ربيع أنه سيتم استعادة حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة.
وأشار المسؤول المصري إلى أن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب منتظمة كما هي.
كما أكد ربيع على أن الهيئة تتعامل مع أي طارئ، وتتخذ قرارات سريعة "تضمن سلامة الحركة الملاحية في قناة السويس
".