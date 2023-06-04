https://sputnikarabic.ae/20230604/نتنياهو-إسرائيل-نقلت-رسائل-واضحة-إلى-مصر-بخصوص-الحادث-الحدودي-1077718756.html
نتنياهو: إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي
نتنياهو: إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T09:01+0000
2023-06-04T09:01+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأضاف نتنياهو خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "الحادث عند الحدود مع مصر خطير وغير عادي، وسيتم التحقيق فيه بكل تفاصيله".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.وفي السياق، قال الجيش المصري، إن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.كما أجرى وزير الدفاع المصري، محمد زكى، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة وقدم تعازيه في ضحايا الحادث من الجانبين.إلى ذلك، ناقش الوزيران التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
https://sputnikarabic.ae/20230604/موقع-عبري-واقعة-مقتل-3-جنود-على-الحدود-هدمت-أسطورة-الدفاع-الإسرائيلي-1077718537.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
نتنياهو: إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.
رام الله - سبوتنيك
. وأضاف نتنياهو خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "الحادث عند الحدود مع مصر خطير وغير عادي، وسيتم التحقيق فيه بكل تفاصيله".
وتابع "لقد وجهت رسالة واضحة للحكومة المصرية بأننا نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملاً لصالح البلدين".
وكان الجيش الإسرائيلي
أعلن أمس السبت، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.
وفي السياق، قال الجيش المصري
، إن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
كما أجرى وزير الدفاع المصري
، محمد زكى، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة وقدم تعازيه في ضحايا الحادث من الجانبين.
إلى ذلك، ناقش الوزيران التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.