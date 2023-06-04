عربي
المقداد: فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ضد سوريا فاقم معاناة شعبنا ويجب رفعها- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230604/نتنياهو-إسرائيل-نقلت-رسائل-واضحة-إلى-مصر-بخصوص-الحادث-الحدودي-1077718756.html
نتنياهو: إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي
نتنياهو: إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T09:01+0000
2023-06-04T09:01+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
رام الله - سبوتنيك. وأضاف نتنياهو خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "الحادث عند الحدود مع مصر خطير وغير عادي، وسيتم التحقيق فيه بكل تفاصيله".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.وفي السياق، قال الجيش المصري، إن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.كما أجرى وزير الدفاع المصري، محمد زكى، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة وقدم تعازيه في ضحايا الحادث من الجانبين.إلى ذلك، ناقش الوزيران التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
https://sputnikarabic.ae/20230604/موقع-عبري-واقعة-مقتل-3-جنود-على-الحدود-هدمت-أسطورة-الدفاع-الإسرائيلي-1077718537.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

نتنياهو: إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي

09:01 GMT 04.06.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل نقلت "رسائل واضحة" إلى مصر بخصوص الحادث الحدودي الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.
رام الله - سبوتنيك. وأضاف نتنياهو خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "الحادث عند الحدود مع مصر خطير وغير عادي، وسيتم التحقيق فيه بكل تفاصيله".
وتابع "لقد وجهت رسالة واضحة للحكومة المصرية بأننا نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملاً لصالح البلدين".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
موقع عبري: واقعة مقتل 3 جنود على الحدود هدمت أسطورة الدفاع الإسرائيلي
08:51 GMT
وفي السياق، قال الجيش المصري، إن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
كما أجرى وزير الدفاع المصري، محمد زكى، اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى، يوآف غالانت، وبحثا الحادثة وقدم تعازيه في ضحايا الحادث من الجانبين.
إلى ذلك، ناقش الوزيران التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع07:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 يونيو, 10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала