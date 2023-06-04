https://sputnikarabic.ae/20230604/نتنياهو-إيران-تواصل-الكذب-على-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بشأن-برنامجها-النووي-1077729513.html

نتنياهو: إيران تواصل "الكذب" على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي

نتنياهو: إيران تواصل "الكذب" على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، "إيران بالاستمرار في الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدا أن "انصياع الوكالة للضغط... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T14:24+0000

2023-06-04T14:24+0000

2023-06-04T14:24+0000

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وقال نتنياهو، في اجتماع مجلس الوزراء، إن "إسرائيل كشفت معلومات للعالم منذ خمسة أعوام، وأثبتت بشكل لا لبس فيه أن إيران انتهكت اتفاقيات التفتيش الخاصة بالوكالة، وأن برنامجها النووي لأغراض عسكرية وليست مدنية".وأضاف أن "الأعذار التي تقدمها إيران منذ ذلك الحين بشأن العثور على مواد نووية في مواقع محظورة ليست فقط أمرا لا يعتد به، فهي مستحيلة فنيا".وتابع نتنياهو: "سلوك المنظمة غير الفعال في ظل هذه الأعذار الضعيفة يرسل رسالة إلى حكام إيران مفادها بأنهم ليس عليهم دفع ثمن أي من انتهاكاتهم، وأنه يمكنهم الاستمرار في خداع المجتمع الدولي بجهودهم للحصول على أسلحة نووية".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت إن "إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة".وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن"مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى، ليصل إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في 13 مايو/ أيار الجاري، ما يقدر بـ4744.5 كيلوغرام، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام".واتهمت الوكالة إيران بتواصل انتهاك القيود على أنشطتها النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن "طهران سمحت للوكالة بتركيب معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب".وفي تقرير جديد وزعته على أعضاء أمناء الهيئة التابعة للأمم المتحدة، أعلنت الوكالة أن "إيران قدمت تفسيرات محتملة لجزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقع ماريفان غير المعلن عنه في جنوب طهران"، مشيرة إلى أنه "ليس لديها أسئلة مفتوحة بشأن هذه المسألة".جاء التقريران قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة التقدم المحرز في معالجة المخاوف المتبقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت الثلاثاء الماضي، حل قضية موقع "آباده" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ونقلت وکالة "مهر" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله إنه "خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم حل موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف، باسم موقع آباده".وأكد المصدر، أنه "تم حل ادعاء الوكالة الدولية الخاص، بقضية اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، بعد أن قدمت إيران توضيحات تقنية حول الموضوع"، مشيرا إلى أن "هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230530/إيران-تكشف-عن-محادثات-غير-رسمية-مع-أمريكا-بشأن-الاتفاق-النووي-بوساطة-أوروبية-1077582217.html

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