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واشنطن تحث الصين على استخدام نفوذها لتشجيع كوريا الشمالية على العودة للمفاوضات
واشنطن تحث الصين على استخدام نفوذها لتشجيع كوريا الشمالية على العودة للمفاوضات
دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية، سونغ كيم، الصين إلى استخدام نفوذها على كوريا الشمالية، لتشجيعها على العودة إلى طاولة المفاوضات. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T06:24+0000
2023-06-04T06:24+0000
العالم
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وقال سونغ كيم لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "من المؤسف أنه خلال السنوات الماضية، لم يكن المجتمع الدولي قادرا على التحدث بصوت واحد لإدانة النشاط المتهور والمزعزع للاستقرار لكوريا الشمالية".وأضاف: "نحث بكين على استخدام نفوذها لتشجيع كوريا الشمالية على الامتناع عن سلوكها المزعزع للاستقرار والعودة إلى طاولة المفاوضات.وطالب المسؤول الأميركي الصين إلى تنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي اتُخذت بالإجماع.وتابع بقوله: "من المهم أن نوضح لكوريا الشمالية أن سلوكها التصعيدي سيترتب عنه عواقب وعلى كوريا الشمالية إدراك أن الطريق الوحيد للأمام هو عبر الدبلوماسية أي هجوم نووي ضد كوريا الجنوبية سيُقابل برد سريع وشديد وحاسم".وتسببت محاولة كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، لإطلاق قمر صناعي عسكري، في مفاقمة التوتر القائم بالفعل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.وأجرت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي محاولة فاشلة، لوضع قمر صناعي للاستطلاع العسكري باسم "ماليجيونج -1" المثبت على الصاروخ "تشوليما 1"، في المدار.
https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تهدد-بهجوم-نووي-رغم-تغاضي-بعض-الدول-عن-تجاوزاتها-1077707528.html
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العالم

واشنطن تحث الصين على استخدام نفوذها لتشجيع كوريا الشمالية على العودة للمفاوضات

06:24 GMT 04.06.2023
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البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
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دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية، سونغ كيم، الصين إلى استخدام نفوذها على كوريا الشمالية، لتشجيعها على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال سونغ كيم لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "من المؤسف أنه خلال السنوات الماضية، لم يكن المجتمع الدولي قادرا على التحدث بصوت واحد لإدانة النشاط المتهور والمزعزع للاستقرار لكوريا الشمالية".
وأضاف: "نحث بكين على استخدام نفوذها لتشجيع كوريا الشمالية على الامتناع عن سلوكها المزعزع للاستقرار والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وطالب المسؤول الأميركي الصين إلى تنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي اتُخذت بالإجماع.
وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ-سوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
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أمس, 15:31 GMT
وتابع بقوله: "من المهم أن نوضح لكوريا الشمالية أن سلوكها التصعيدي سيترتب عنه عواقب وعلى كوريا الشمالية إدراك أن الطريق الوحيد للأمام هو عبر الدبلوماسية أي هجوم نووي ضد كوريا الجنوبية سيُقابل برد سريع وشديد وحاسم".
وتسببت محاولة كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، لإطلاق قمر صناعي عسكري، في مفاقمة التوتر القائم بالفعل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
وأجرت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي محاولة فاشلة، لوضع قمر صناعي للاستطلاع العسكري باسم "ماليجيونج -1" المثبت على الصاروخ "تشوليما 1"، في المدار.
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