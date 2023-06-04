https://sputnikarabic.ae/20230604/وزارة-الطاقة-السعودية-الممكلة-ستواصل-الخفض-الطوعي-لإنتاجها-النفطي-حتى-نهاية-2024---عاجل-1077734132.html
وزارة الطاقة السعودية: الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024
وزارة الطاقة السعودية: الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الأحد، أن "الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024". 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T16:32+0000
2023-06-04T16:32+0000
2023-06-04T16:51+0000
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وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إنه "كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".وذكر المصدر، في تصريحاته مع وكالة الأنباء السعودية- واس، أن "هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 يونيو/ حزيران 2023".وأعلنت منظمة "أوبك+"، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": أن "أوبك+، اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، متابعا: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".
https://sputnikarabic.ae/20230604/أوبك-تتفق-على-مستوى-جديد-لإنتاج-النفط-عند-4046-مليون-برميل-يوميا-بداية-من-2024-1077733664.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزارة الطاقة السعودية: الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024
16:32 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 16:51 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الأحد، أن "الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024".
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إنه "كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".
وذكر المصدر، في تصريحاته مع وكالة
الأنباء السعودية- واس، أن "هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 يونيو/ حزيران 2023".
وأعلنت منظمة "أوبك+"، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا
بداية من 2024.
وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": أن "أوبك+، اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، متابعا: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".