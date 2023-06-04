https://sputnikarabic.ae/20230604/وزارة-الطاقة-السعودية-الممكلة-ستواصل-الخفض-الطوعي-لإنتاجها-النفطي-حتى-نهاية-2024---عاجل-1077734132.html

وزارة الطاقة السعودية: الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024

وزارة الطاقة السعودية: الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الأحد، أن "الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024". 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T16:32+0000

2023-06-04T16:32+0000

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إنه "كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق"أوبك+".وذكر المصدر، في تصريحاته مع وكالة الأنباء السعودية- واس، أن "هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 يونيو/ حزيران 2023".وأعلنت منظمة "أوبك+"، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": أن "أوبك+، اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، متابعا: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".

https://sputnikarabic.ae/20230604/أوبك-تتفق-على-مستوى-جديد-لإنتاج-النفط-عند-4046-مليون-برميل-يوميا-بداية-من-2024-1077733664.html

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