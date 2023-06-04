https://sputnikarabic.ae/20230604/وزير-الطاقة-السعودي-واثقون-من-أن-روسيا-ستفي-بتعهداتها-بشأن-خفض-إنتاجها-من-النفط-1077739931.html

وزير الطاقة السعودي: واثقون من أن روسيا ستفي بتعهداتها بشأن خفض إنتاجها من النفط

وزير الطاقة السعودي: واثقون من أن روسيا ستفي بتعهداتها بشأن خفض إنتاجها من النفط

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساء اليوم الأحد، إن بلاده "واثقة من أن روسيا ستفي بتعهداتها بشأن خفض إنتاجها من النفط". 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T19:00+0000

2023-06-04T19:00+0000

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وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر عقب اجتماع تحالف "أوبك+"، إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم غير مسبوق"، مشيرا إلى أنه "سيتم تكليف جهات مستقلة بالتحقق من قدرة الإنتاج لدى كل دولة".وأضاف: "نريد أن نثبت للعالم أننا نمتلك أدوات استقرار السوق النفطية.. قرارنا يساعد على تعزيز استقرار الأسواق ويمنع التذبذب، لأن استقرار الأسواق أهم شيء لدينا"، متابعا: "لسنا قلقين على الإمدادات في العام المقبل.. لا نستهدف أسعار نفط محددة بل نهدف لتقليل التذبذب في السوق".يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن "الممكلة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024".وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إنه "كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".وذكر المصدر، في تصريحاته مع وكالة الأنباء السعودية- واس، أن "هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 يونيو/ حزيران 2023".وأعلنت منظمة "أوبك+"، في وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.وجاء في بيان المجموعة أن "أوبك+، اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته"، متابعا: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".

https://sputnikarabic.ae/20230604/ردود-فعل-دولية-متلاحقة-بعد-إقرار-أوبك-لمستوى-جديد-من-إنتاج-النفط-بداية-من-2024-1077735973.html

https://sputnikarabic.ae/20230604/أوبك-تتفق-على-مستوى-جديد-لإنتاج-النفط-عند-4046-مليون-برميل-يوميا-بداية-من-2024-1077733664.html

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