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"أوبك+" تتفق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024
https://sputnikarabic.ae/20230604/وزير-الطاقة-السعودي-يثير-فضول-الصحفيين-قبل-اجتماع-أوبك---1077733165.html
وزير الطاقة السعودي يثير فضول الصحفيين قبل اجتماع "أوبك +"
وزير الطاقة السعودي يثير فضول الصحفيين قبل اجتماع "أوبك +"
أثار وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، عشية اجتماعات "أوبك +" في فيينا، فضول الصحفيين مرة أخرى، قائلاً إن "لا أحد يعرف مواضيع مناقشات "أوبك+". 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T16:01+0000
2023-06-04T16:09+0000
العالم
أوبك
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وأجاب الوزير عن سؤال من الصحفيين حول إمكانية تغيير المستويات الأساسية لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك +": "أنتم لا تعرفون حتى ما نتحدث عنه".ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادرها، أن "أوبك +" من بين خياراتها مناقشة خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى 2024.وفي وقت سابق، أعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من أيار/مايو، حتى نهاية العام الحالي.ويعد ذلك أكبر خفض للإنتاج، منذ قرار منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك +"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن خفض بمقدار مليوني برميل يوميا؛ واصفة هذه الخطوة، بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.روسيا بدورها، مددت خفضها الطوعي للإنتاج، بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا، حتى نهاية العام.
https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الطاقة-السعودي-يصل-إلى-فيينا-للمشاركة-في-اجتماع-أوبك-1077701778.html
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العالم, أوبك
العالم, أوبك

وزير الطاقة السعودي يثير فضول الصحفيين قبل اجتماع "أوبك +"

16:01 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 16:09 GMT 04.06.2023)
© flickr.com / alex.ch منظمة البلدان المصدرة للنفط
منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© flickr.com / alex.ch
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أثار وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، عشية اجتماعات "أوبك +" في فيينا، فضول الصحفيين مرة أخرى، قائلاً إن "لا أحد يعرف مواضيع مناقشات "أوبك+".
وأجاب الوزير عن سؤال من الصحفيين حول إمكانية تغيير المستويات الأساسية لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك +": "أنتم لا تعرفون حتى ما نتحدث عنه".

وتستضيف فيينا، اليوم الأحد، اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية "لأوبك +" واجتماعًا لجميع رؤساء وفود التحالف الذين سيناقشون سوق النفط ويقررون مدى صوابية تعديل اتفاقية النفط.

ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادرها، أن "أوبك +" من بين خياراتها مناقشة خفض إضافي في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى 2024.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
وزير الطاقة السعودي يصل إلى فيينا للمشاركة في اجتماع "أوبك+"
أمس, 12:32 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية وعدد آخر من دول "أوبك"، بشكل طوعي، خفض إنتاجها اليومي بأكثر 1.16 مليون برميل يوميا، بدءا من أيار/مايو، حتى نهاية العام الحالي.
ويعد ذلك أكبر خفض للإنتاج، منذ قرار منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك +"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عن خفض بمقدار مليوني برميل يوميا؛ واصفة هذه الخطوة، بأنها إجراء وقائي للحفاظ على استقرار السوق.
روسيا بدورها، مددت خفضها الطوعي للإنتاج، بمقدار 500 ألف برميل يوميا أيضا، حتى نهاية العام.
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