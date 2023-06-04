https://sputnikarabic.ae/20230604/وفد-كبير-من-نيجني-نوفغورود-الروسية-يصل-إلى-اللاذقية-السورية-لتطوير-التعاون-المشترك-1077726667.html

وفد كبير من نيجني نوفغورود الروسية يصل إلى اللاذقية السورية لتطوير التعاون المشترك

وفد كبير من نيجني نوفغورود الروسية يصل إلى اللاذقية السورية لتطوير التعاون المشترك

وصل وفد روسي من مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، اليوم الأحد، إلى محافظة اللاذقية السورية لتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات... 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T13:25+0000

2023-06-04T13:25+0000

2023-06-04T13:25+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأنه من المقرر أن يتم خلال زيارة الوفد الروسي توقيع اتفاقيات تعاون، وإجراء عمليات جراحية إنسانية، والمشاركة في فعاليات ثقافية وسياحية ورياضية، وتقديم مساعدات إنسانية وطبية.وقال نائب حاكم مقاطعة نيجني نوففورود، بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سنوقّع خلال زيارتنا إلى محافظة اللاذقية، عددا من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات اقتصادية وسياحية وثقافية، بالإضافة لما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".وأضاف: "خلال إقامتنا في اللاذقية، سنقوم بتنفيذ مجموعة فعاليات رياضية، بالإضافة للمساعدات الإنسانية، ناهيك عن التعاون مع الجهات المعنية في المحافظة بكافة المجالات، التي نتطلع لأن تكون نافعة للشعبين في اللاذقية ومقاطعة نيجني نوفغورود".وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها وفد من مقاطعة نيجني نوفغورود بزيارة محافظة اللاذقية، وذلك لاستكمال مباحثات التعاون المشترك بيننا في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية".وأكد حبيب أن المبادرات التي قام بها وفد المقاطعة الروسية، سابقاً، مميزة ومهمة تمثلت بإجراء عمليات نوعية في مشفى تشرين الجامعي، خاصة في مجال طب العيون.وأشار حبيب إلى أنه يرافق وفد نيجني نوفغورود 80 شخصاً من كافة الاختصاصات للقيام بفعاليات مختلفة في المحافظة، وذلك في المجال الرياضي والثقافي والطبي بالتعاون مع كل من مشفى تشرين الجامعي، ومديرية الصحة، والاتحاد الرياضي.وأعرب حبيب عن أمله في أن تنعكس الاتفاقيات التي من المقرر أن يتم توقيعها بين وفد نيجني نوفغورود والجهات المعنية في محافظة اللاذقية، إيجاباً على مصلحة الشعبين.

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