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https://sputnikarabic.ae/20230604/وفد-كبير-من-نيجني-نوفغورود-الروسية-يصل-إلى-اللاذقية-السورية-لتطوير-التعاون-المشترك-1077726667.html
وفد كبير من نيجني نوفغورود الروسية يصل إلى اللاذقية السورية لتطوير التعاون المشترك
وفد كبير من نيجني نوفغورود الروسية يصل إلى اللاذقية السورية لتطوير التعاون المشترك
وصل وفد روسي من مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، اليوم الأحد، إلى محافظة اللاذقية السورية لتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T13:25+0000
2023-06-04T13:25+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأنه من المقرر أن يتم خلال زيارة الوفد الروسي توقيع اتفاقيات تعاون، وإجراء عمليات جراحية إنسانية، والمشاركة في فعاليات ثقافية وسياحية ورياضية، وتقديم مساعدات إنسانية وطبية.وقال نائب حاكم مقاطعة نيجني نوففورود، بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سنوقّع خلال زيارتنا إلى محافظة اللاذقية، عددا من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات اقتصادية وسياحية وثقافية، بالإضافة لما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".وأضاف: "خلال إقامتنا في اللاذقية، سنقوم بتنفيذ مجموعة فعاليات رياضية، بالإضافة للمساعدات الإنسانية، ناهيك عن التعاون مع الجهات المعنية في المحافظة بكافة المجالات، التي نتطلع لأن تكون نافعة للشعبين في اللاذقية ومقاطعة نيجني نوفغورود".وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها وفد من مقاطعة نيجني نوفغورود بزيارة محافظة اللاذقية، وذلك لاستكمال مباحثات التعاون المشترك بيننا في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية".وأكد حبيب أن المبادرات التي قام بها وفد المقاطعة الروسية، سابقاً، مميزة ومهمة تمثلت بإجراء عمليات نوعية في مشفى تشرين الجامعي، خاصة في مجال طب العيون.وأشار حبيب إلى أنه يرافق وفد نيجني نوفغورود 80 شخصاً من كافة الاختصاصات للقيام بفعاليات مختلفة في المحافظة، وذلك في المجال الرياضي والثقافي والطبي بالتعاون مع كل من مشفى تشرين الجامعي، ومديرية الصحة، والاتحاد الرياضي.وأعرب حبيب عن أمله في أن تنعكس الاتفاقيات التي من المقرر أن يتم توقيعها بين وفد نيجني نوفغورود والجهات المعنية في محافظة اللاذقية، إيجاباً على مصلحة الشعبين.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

وفد كبير من نيجني نوفغورود الروسية يصل إلى اللاذقية السورية لتطوير التعاون المشترك

13:25 GMT 04.06.2023
© Sputnik . Munzer Saidوفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
وفد كبير من نيجني نوفغورود يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Munzer Said
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حصري
وصل وفد روسي من مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، اليوم الأحد، إلى محافظة اللاذقية السورية لتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات اقتصادية وسياحية وثقاقية وطبية، تنعكس إيجاباً على مصلحة الطرفين.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأنه من المقرر أن يتم خلال زيارة الوفد الروسي توقيع اتفاقيات تعاون، وإجراء عمليات جراحية إنسانية، والمشاركة في فعاليات ثقافية وسياحية ورياضية، وتقديم مساعدات إنسانية وطبية.
© Sputnik . Munzer Saidوفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
وفد كبير من نيجني نوفغورود يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
© Sputnik . Munzer Said
وقال نائب حاكم مقاطعة نيجني نوففورود، بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سنوقّع خلال زيارتنا إلى محافظة اللاذقية، عددا من اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات اقتصادية وسياحية وثقافية، بالإضافة لما يتعلق بالمساعدات الإنسانية".
© Sputnik . Munzer Saidوفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
وفد كبير من نيجني نوفغورود يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
© Sputnik . Munzer Said
وأضاف: "خلال إقامتنا في اللاذقية، سنقوم بتنفيذ مجموعة فعاليات رياضية، بالإضافة للمساعدات الإنسانية، ناهيك عن التعاون مع الجهات المعنية في المحافظة بكافة المجالات، التي نتطلع لأن تكون نافعة للشعبين في اللاذقية ومقاطعة نيجني نوفغورود".
© Sputnik . Munzer Saidوفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
وفد كبير من نيجني نوفغورود يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
© Sputnik . Munzer Said
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب في تصريح لـ"سبوتنيك": "هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها وفد من مقاطعة نيجني نوفغورود بزيارة محافظة اللاذقية، وذلك لاستكمال مباحثات التعاون المشترك بيننا في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية".
© Sputnik . Munzer Saidوفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
وفد كبير من نيجني نوفغورود يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
© Sputnik . Munzer Said
وأكد حبيب أن المبادرات التي قام بها وفد المقاطعة الروسية، سابقاً، مميزة ومهمة تمثلت بإجراء عمليات نوعية في مشفى تشرين الجامعي، خاصة في مجال طب العيون.
© Sputnik . Munzer Saidوفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
وفد كبير من نيجني نوفغورود يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
© Sputnik . Munzer Said
وأشار حبيب إلى أنه يرافق وفد نيجني نوفغورود 80 شخصاً من كافة الاختصاصات للقيام بفعاليات مختلفة في المحافظة، وذلك في المجال الرياضي والثقافي والطبي بالتعاون مع كل من مشفى تشرين الجامعي، ومديرية الصحة، والاتحاد الرياضي.
© Sputnik . Munzer Saidوفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
وفد كبير من نيجني نوفغورود يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
© Sputnik . Munzer Said
وأعرب حبيب عن أمله في أن تنعكس الاتفاقيات التي من المقرر أن يتم توقيعها بين وفد نيجني نوفغورود والجهات المعنية في محافظة اللاذقية، إيجاباً على مصلحة الشعبين.
© Sputnik . Munzer Saidوفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
وفد كبير من نيجني نوفغورود يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وفد كبير من "نيجني نوفغورود" يصل اللاذقية لتطوير التعاون المشترك
© Sputnik . Munzer Said
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