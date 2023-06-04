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وفود روسية تصل إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر "عودة اللاجئين"
وفود روسية تصل إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر "عودة اللاجئين"
بدأت الوفود الروسية بالوصول إلى مطار دمشق الدولي للمشاركة في أعمال الاجتماع المركزي السوري الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T14:26+0000
2023-06-04T14:47+0000
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وحطت، ظهر اليوم، أول طائرة روسية على متنها نحو 90 خبيرا سيلتقون بنظرائهم السوريين في إطار دعم القدرات وتهيئة البنى اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.وتنطلق، يوم غد، أول الاجتماعات المشتركة، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

وفود روسية تصل إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر "عودة اللاجئين"

14:26 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 14:47 GMT 04.06.2023)
© Sputnikوفود روسية تصل سوريا للمشاركة في مؤتمر "عودة اللاجئين"
وفود روسية تصل سوريا للمشاركة في مؤتمر عودة اللاجئين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
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حصري
بدأت الوفود الروسية بالوصول إلى مطار دمشق الدولي للمشاركة في أعمال الاجتماع المركزي السوري الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
وحطت، ظهر اليوم، أول طائرة روسية على متنها نحو 90 خبيرا سيلتقون بنظرائهم السوريين في إطار دعم القدرات وتهيئة البنى اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وتنطلق، يوم غد، أول الاجتماعات المشتركة، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.
© Sputnikوفود روسية تصل سوريا للمشاركة في مؤتمر "عودة اللاجئين"
وفود روسية تصل سوريا للمشاركة في مؤتمر عودة اللاجئين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وفود روسية تصل سوريا للمشاركة في مؤتمر "عودة اللاجئين"
© Sputnik
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