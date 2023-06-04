https://sputnikarabic.ae/20230604/وفود-روسية-تصل-إلى-سوريا-للمشاركة-في-مؤتمر-عودة-اللاجئين-1077730898.html
وفود روسية تصل إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر "عودة اللاجئين"
وفود روسية تصل إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر "عودة اللاجئين"
بدأت الوفود الروسية بالوصول إلى مطار دمشق الدولي للمشاركة في أعمال الاجتماع المركزي السوري الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T14:26+0000
2023-06-04T14:26+0000
2023-06-04T14:47+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/04/1077730062_0:97:1040:682_1920x0_80_0_0_26e3814acfdee26fae5526dd93f66380.jpg
وحطت، ظهر اليوم، أول طائرة روسية على متنها نحو 90 خبيرا سيلتقون بنظرائهم السوريين في إطار دعم القدرات وتهيئة البنى اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.وتنطلق، يوم غد، أول الاجتماعات المشتركة، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/04/1077730062_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_0d22225c54058da5848f9e68108d9b93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
وفود روسية تصل إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر "عودة اللاجئين"
14:26 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 14:47 GMT 04.06.2023) تابعنا عبر
حصري
بدأت الوفود الروسية بالوصول إلى مطار دمشق الدولي للمشاركة في أعمال الاجتماع المركزي السوري الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
وحطت، ظهر اليوم، أول طائرة روسية على متنها نحو 90 خبيرا سيلتقون بنظرائهم السوريين في إطار دعم القدرات وتهيئة البنى اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وتنطلق، يوم غد، أول الاجتماعات المشتركة، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري.