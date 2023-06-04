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https://sputnikarabic.ae/20230604/-خبير-يتوقع-تعزيز-التعاون-بين-أنقرة-وموسكو-مع-تغيير-وزير-الخارجية-التركي-1077716643.html
خبير يتوقع تعزيز التعاون بين أنقرة وموسكو مع تغيير وزير الخارجية التركي
خبير يتوقع تعزيز التعاون بين أنقرة وموسكو مع تغيير وزير الخارجية التركي
كشف الممثل التجاري السابق لتركيا في موسكو، أيدين سيرز، أن لا تغييرات سلبية في العلاقات التركية الروسية بعد تشكيل الحكومة التركية الجديدة، مشيرا إلى أن تغيير... 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T06:58+0000
2023-06-04T06:58+0000
العالم
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وقال الخبير التركي سيزر لوكالة "سبوتنيك": كان فيدان رئيسا للمخابرات التركي لفترة طويلة وهو الشخص المهيمن في العلاقات بين تركيا وروسيا وكذلك تركيا وسوريا وكان حاضرا في جميع اجتماعات أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك مع المسؤولين الروس، لافتا إلى أن فيدان كان ضمن الوفد الذي استقبله بوتين، لذلك هو معروف جيدا لدى الكرملين.ولفت الخبير السياسي التركي إلى أن فيدان من الذين يقودون الحوار مع المخابرات السورية منذ فترة طويلة، وفي هذا الصدد، يدير أيضًا الملف السوري، مضيفا بالقول: "لا أتوقع أي تغييرات في سياسة تركيا في العلاقات مع روسيا بسبب تغيير الوزير، حيث أن هذه العلاقات تتكون أساسا بين قادة الدول".واعتبر الخبير التركي أن هاكان فيدان جزء من هذا الفريق وهو من أقرب المقربين لأردوغان ومعظم الأشخاص الموثوقين بهم، لذا يمكنكم الافتراض أن السياسة تجاه روسيا ستستمر، مشيرا إلى أنه من المتوقع تعيين الممثل الرسمي لأردوغان، إبراهيم قالين في منصب رئيس الاستخبارات التركية، مضيفا أن قالين هو أيضًا عضو في الفريق الذي أقام علاقات مع روسيا وعقد خلال الأشهر الماضية عدة اجتماعات في الكرملين.
https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يتعهد-بتنفيذ-رؤية-قرن-تركيا-خلال-ولايته-الجديدة-1077707688.html
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العالم

خبير يتوقع تعزيز التعاون بين أنقرة وموسكو مع تغيير وزير الخارجية التركي

06:58 GMT 04.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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كشف الممثل التجاري السابق لتركيا في موسكو، أيدين سيرز، أن لا تغييرات سلبية في العلاقات التركية الروسية بعد تشكيل الحكومة التركية الجديدة، مشيرا إلى أن تغيير وزير الخارجية التركي يمكن أن يخلق آفاق جديدة لتوسيع التعاون بين البلدين.
وقال الخبير التركي سيزر لوكالة "سبوتنيك": كان فيدان رئيسا للمخابرات التركي لفترة طويلة وهو الشخص المهيمن في العلاقات بين تركيا وروسيا وكذلك تركيا وسوريا وكان حاضرا في جميع اجتماعات أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك مع المسؤولين الروس، لافتا إلى أن فيدان كان ضمن الوفد الذي استقبله بوتين، لذلك هو معروف جيدا لدى الكرملين.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد 28 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة
أمس, 15:38 GMT
ولفت الخبير السياسي التركي إلى أن فيدان من الذين يقودون الحوار مع المخابرات السورية منذ فترة طويلة، وفي هذا الصدد، يدير أيضًا الملف السوري، مضيفا بالقول: "لا أتوقع أي تغييرات في سياسة تركيا في العلاقات مع روسيا بسبب تغيير الوزير، حيث أن هذه العلاقات تتكون أساسا بين قادة الدول".
واعتبر الخبير التركي أن هاكان فيدان جزء من هذا الفريق وهو من أقرب المقربين لأردوغان ومعظم الأشخاص الموثوقين بهم، لذا يمكنكم الافتراض أن السياسة تجاه روسيا ستستمر، مشيرا إلى أنه من المتوقع تعيين الممثل الرسمي لأردوغان، إبراهيم قالين في منصب رئيس الاستخبارات التركية، مضيفا أن قالين هو أيضًا عضو في الفريق الذي أقام علاقات مع روسيا وعقد خلال الأشهر الماضية عدة اجتماعات في الكرملين.
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