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https://sputnikarabic.ae/20230605/أردوغان-يعين-إبراهيم-قالن-رئيسا-لجهاز-الاستخبارات-التركية-1077772708.html
أردوغان يعين إبراهيم قالن رئيسا لجهاز الاستخبارات التركية
أردوغان يعين إبراهيم قالن رئيسا لجهاز الاستخبارات التركية
أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، "قرارا بتعيين إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات". 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T19:49+0000
2023-06-05T19:49+0000
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وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن "الرئيس أردوغان عين إبراهيم قالن رئيسا لجهاز الاستخبارات خلفا لهاكان فيدان الذي تم تعيينه في منصب وزارة الخارجية"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.كما أعلنت الرئاسة التركية، "توكيل قائد القوات البرية في الجيش التركي موسى آوسوار بتولي رئاسة هيئة الأركان مع احتفاظه بمنصبه الحالي لحين تعيين رئيس أركان جديد".وكان أردوغان قد أعلن، مساء السبت الماضي، عن تشكيل حكومته الجديدة وسط تغييرات لوزارء الحقائب سيادية بينها الدفاع والداخلية والخارجية، فيما حافظ وزيرا الصحة والسياحة على منصبيهما.وأعلن أردوغان تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية في حكومته الجديدة خلفا لمولود جاويش أوغلو.وعين الرئيس التركي قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع خلفا لخلوصي آكار، وجودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية في الحكومة التركية الجديدة.وعين أردوغان نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.وتم تعيين يلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورال أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية في حكومة الرئيس أردوغان.وكُلف محمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات، ويوسف تكين وزيرا للتربية، ومحمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.وجرى تعيين عمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية، وعثمان أشقين باك وزيرا للشباب والرياضة في حكومة أردوغان الجديدة.فيما حافظ وزيرا الصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي على منصبيهما في التشكيلة الجديدة للحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يشكل-حكومة-جديدة-مستبعدا-وزراء-الداخلية-والخارجية-والدفاع-السابقين--عاجل-1077711727.html
https://sputnikarabic.ae/20230604/كاتم-أسرار-مستقبل-تركيا-من-هو-وزير-الخارجية-الجديد-هاكان-فيدان؟-1077734462.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان يعين إبراهيم قالن رئيسا لجهاز الاستخبارات التركية

19:49 GMT 05.06.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، "قرارا بتعيين إبراهيم قالن رئيساً لجهاز الاستخبارات".
وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن "الرئيس أردوغان عين إبراهيم قالن رئيسا لجهاز الاستخبارات خلفا لهاكان فيدان الذي تم تعيينه في منصب وزارة الخارجية"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
كما أعلنت الرئاسة التركية، "توكيل قائد القوات البرية في الجيش التركي موسى آوسوار بتولي رئاسة هيئة الأركان مع احتفاظه بمنصبه الحالي لحين تعيين رئيس أركان جديد".
وكان أردوغان قد أعلن، مساء السبت الماضي، عن تشكيل حكومته الجديدة وسط تغييرات لوزارء الحقائب سيادية بينها الدفاع والداخلية والخارجية، فيما حافظ وزيرا الصحة والسياحة على منصبيهما.
وأعلن أردوغان تعيين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية في حكومته الجديدة خلفا لمولود جاويش أوغلو.
وعين الرئيس التركي قائد أركان الجيش يشار غولار وزيرا للدفاع خلفا لخلوصي آكار، وجودت يلماز نائبا لرئيس الجمهورية في الحكومة التركية الجديدة.
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أردوغان يستبعد أبرز وزرائه من تشكيل الحكومة الجديدة
3 يونيو, 19:20 GMT
وعين أردوغان نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك وزيرا للخزانة والمالية، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية.
وتم تعيين يلماز تونج وزيرا للعدل، وماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، ووداد أشيق هان وزيرا للعمل والخدمات الاجتماعية، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورال أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية في حكومة الرئيس أردوغان.
وكُلف محمد فاتح قجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، وإبراهيم يومقلي وزيرا للزراعة والغابات، ويوسف تكين وزيرا للتربية، ومحمد أوز حسكي وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
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أمس, 16:52 GMT
وجرى تعيين عمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية، وعثمان أشقين باك وزيرا للشباب والرياضة في حكومة أردوغان الجديدة.
فيما حافظ وزيرا الصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي على منصبيهما في التشكيلة الجديدة للحكومة.
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