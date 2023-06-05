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https://sputnikarabic.ae/20230605/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-300-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1077762402.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 300 دولار لكل ألف متر مكعب
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 300 دولار لكل ألف متر مكعب
كشفت بيانات بورصة لندن عن ارتفاع العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 16% خلال يوم واحد، إذ تجاوزت عتبة 300 دولار لكل ألف متر مكعب. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T13:46+0000
2023-06-05T13:46+0000
اقتصاد
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وافتتحت العقود الآجلة لشهر يوليو/ تموز على مؤشر التداول عند 265.5 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 0.8%)، وسجل سوق الغاز لكل ألف متر مكعب نحو 307.4 دولار (+ 16.7%).وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، 263.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب. وتراجعت أسعار الغاز منذ نهاية العام الماضي إلى ما دون 300 دولار لكل ألف متر مكعب. وهذا يقل بأكثر من 13 مرة عن القيم القياسية في الأيام الأولى من ربيع العام الماضي الذي سجل تكلفة قياسية نحو 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب.وفي شتاء 2021-2022، تجاوزت الأسعار عتبة 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وفي أوائل الربيع بسبب مخاوف من حظر استيراد موارد الطاقة الروسية، وصلت إلى مستوى قياسي. لم نشهد مثل هذه الأسعار المرتفعة باستمرار في تاريخ مراكز الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
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اقتصاد
اقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 300 دولار لكل ألف متر مكعب

13:46 GMT 05.06.2023
© Sputnik . Стрингерمحطة ضخ الغاز
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Стрингер
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كشفت بيانات بورصة لندن عن ارتفاع العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 16% خلال يوم واحد، إذ تجاوزت عتبة 300 دولار لكل ألف متر مكعب.
وافتتحت العقود الآجلة لشهر يوليو/ تموز على مؤشر التداول عند 265.5 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 0.8%)، وسجل سوق الغاز لكل ألف متر مكعب نحو 307.4 دولار (+ 16.7%).
وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، 263.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
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وتراجعت أسعار الغاز منذ نهاية العام الماضي إلى ما دون 300 دولار لكل ألف متر مكعب. وهذا يقل بأكثر من 13 مرة عن القيم القياسية في الأيام الأولى من ربيع العام الماضي الذي سجل تكلفة قياسية نحو 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
وفي شتاء 2021-2022، تجاوزت الأسعار عتبة 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وفي أوائل الربيع بسبب مخاوف من حظر استيراد موارد الطاقة الروسية، وصلت إلى مستوى قياسي. لم نشهد مثل هذه الأسعار المرتفعة باستمرار في تاريخ مراكز الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
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