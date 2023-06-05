https://sputnikarabic.ae/20230605/إعلام-كييف-لديها-ما-يكفي-من-الأسلحة-لشن-هجوم-مضاد-1077770683.html
كوليبا: كييف لديها ما يكفي من الأسلحة لشن هجوم مضاد
كوليبا: كييف لديها ما يكفي من الأسلحة لشن هجوم مضاد
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف تلقت بالفعل أسلحة كافية لشن هجوم مضاد، وفقا لوسائل إعلام غربية. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T17:23+0000
2023-06-05T17:23+0000
2023-06-05T17:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104394/33/1043943339_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0bdbd0ff5fd379f63dc30a227d0fa295.jpg
وقال كوليبا: "أوكرانيا لديها أسلحة كافية لهجوم مضاد ضد روسيا. هذه العملية ستمنح البلاد النصر الذي تحتاجه للانضمام إلى الناتو"، وفق تعبيره.وذكرت الوكالة أن كوليبا لم يرد على سؤال متعلق ببدء الهجوم المضاد في أوكرانيا.وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نفت بدء هجوم أوكراني مضاد.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "باءت بالفشل محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وأسفرت ضربات النيران المباشرة، عن تكبد العدو خسائر كبيرة، وتم دحره بحلول صباح يوم 5 يونيو".
https://sputnikarabic.ae/20230605/-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو-1077768288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104394/33/1043943339_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_91a149992432cc662b9755f7c51241e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
كوليبا: كييف لديها ما يكفي من الأسلحة لشن هجوم مضاد
17:23 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 17:24 GMT 05.06.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن كييف تلقت بالفعل أسلحة كافية لشن هجوم مضاد، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقال كوليبا: "أوكرانيا لديها أسلحة كافية لهجوم مضاد ضد روسيا. هذه العملية ستمنح البلاد النصر الذي تحتاجه للانضمام إلى الناتو"، وفق تعبيره.
وأشار كوليبا إلى أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي من المرجح ألا تكون ممكنة إلا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية.
وذكرت الوكالة أن كوليبا لم يرد على سؤال متعلق ببدء الهجوم المضاد في أوكرانيا.
وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية نفت بدء هجوم أوكراني مضاد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من اختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وقد تم دحرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "باءت بالفشل محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وأسفرت ضربات النيران المباشرة، عن تكبد العدو خسائر كبيرة، وتم دحره بحلول صباح يوم 5 يونيو".