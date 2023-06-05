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https://sputnikarabic.ae/20230605/اعتقال-لاعب-منتخب-عربي-متهم-بمحاولة-قتل-شقيقته-1077756292.html
اعتقال لاعب منتخب عربي متهم بمحاولة قتل شقيقته
اعتقال لاعب منتخب عربي متهم بمحاولة قتل شقيقته
كشفت صحيفة فرنسية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأمنية اعتقلت لاعبًا دوليًا جزائريًا متهمًا بمحاولة قتل شقيقته. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T12:14+0000
2023-06-05T12:14+0000
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وذكرت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب الجزائري الذي تم اعتقاله في منزل والديه في منطقة موريباس بتهمة محاولة قتل أخته الصغرى يدعى إسحاق بلفوضيل.كما أشارت الصحيفة نقلا عن مصدر خاص، إلى أن أصل الخلاف لا يزال غامضا، مضيفًا أن الضحية لم تتقدم بشكوى ضد شقيقها.ولفتت صحيفة “لوباريزيان” إلى أن اللاعب بلفوضيل انتقل إلى منزله العائلي، من أجل أخذ قسط من الراحة، وحاول بعد سوء تفاهم قتل شقيقته الصغرى البالغة من العمر 15 سنة، مؤكدةً بأن الحادثة وقعت مساء حينما اتصلت الفتاة القاصر بالشرطة، بعد جدال مع شقيقها بلفوضيل، ليجد المحققون عدة علامات حمراء حول رقبتها وخدوش على ساعديها.وقالت الصحيفة إن الشرطة احتجزت بلفوضيل في مقر الأمن الواقع بـ “إلانكورت” لتفادي هروبه، في وقت لم تقم أخته بعد بتقديم شكوى كما طلب منها.كما أكدت الصحيفة أن العنف داخل الأسرة يلفه الغموض التام، والتحقيق مستمر لتسليط الضوء على هذه القضية.
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اعتقال لاعب منتخب عربي متهم بمحاولة قتل شقيقته

12:14 GMT 05.06.2023
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik
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كشفت صحيفة فرنسية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأمنية اعتقلت لاعبًا دوليًا جزائريًا متهمًا بمحاولة قتل شقيقته.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب الجزائري الذي تم اعتقاله في منزل والديه في منطقة موريباس بتهمة محاولة قتل أخته الصغرى يدعى إسحاق بلفوضيل.
كما أشارت الصحيفة نقلا عن مصدر خاص، إلى أن أصل الخلاف لا يزال غامضا، مضيفًا أن الضحية لم تتقدم بشكوى ضد شقيقها.
ولفتت صحيفة “لوباريزيان” إلى أن اللاعب بلفوضيل انتقل إلى منزله العائلي، من أجل أخذ قسط من الراحة، وحاول بعد سوء تفاهم قتل شقيقته الصغرى البالغة من العمر 15 سنة، مؤكدةً بأن الحادثة وقعت مساء حينما اتصلت الفتاة القاصر بالشرطة، بعد جدال مع شقيقها بلفوضيل، ليجد المحققون عدة علامات حمراء حول رقبتها وخدوش على ساعديها.
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وقالت الصحيفة إن الشرطة احتجزت بلفوضيل في مقر الأمن الواقع بـ “إلانكورت” لتفادي هروبه، في وقت لم تقم أخته بعد بتقديم شكوى كما طلب منها.
كما أكدت الصحيفة أن العنف داخل الأسرة يلفه الغموض التام، والتحقيق مستمر لتسليط الضوء على هذه القضية.
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