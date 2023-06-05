https://sputnikarabic.ae/20230605/الاتحاد-الأوروبي-يمدد-القيود-المفروضة-على-استيراد-الحبوب-الأوكرانية-إلى-العديد-من-دوله-1077772223.html
الاتحاد الأوروبي يمدد القيود المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى العديد من دوله
الاتحاد الأوروبي يمدد القيود المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى العديد من دوله
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه مدد القيود المتعلقة بواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى 15 سبتمبر/أيلول 2023. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T18:29+0000
2023-06-05T18:29+0000
2023-06-05T18:29+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: "يُسمح بالتداول المجاني لهذه المنتجات المشار إليها في القرار، القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا".في نهاية مارس/ آذار، توجه رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، مطالبين بالتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا.وأشارت الرسالة الموجهة من رؤساء وزراء بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى أن "المشكلات مرتبطة بزيادة كبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا أو المجاورة لها".ودخلت هذه الخطوات حيز التنفيذ في 2 مايو/ أيار وتنتهي في 5 يونيو/ حزيران 2023. خلال هذه الفترة، قد يستمر نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أصل أوكراني للتداول الحر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء هذه الدول الخمس.
https://sputnikarabic.ae/20230605/المفوضية-الأوروبية-تنفي-صدور-قرار-بشأن-تمديد-قيود-استيراد-المنتجات-الزراعية-الأوكرانية--1077754286.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يمدد القيود المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية إلى العديد من دوله
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه مدد القيود المتعلقة بواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى 15 سبتمبر/أيلول 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: "يُسمح بالتداول المجاني لهذه المنتجات المشار إليها في القرار، القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس، فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة والزراعة، ميريام غارسيا فيرير، إن المفوضية لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن تمديد القيود المتعلقة بواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية.
في نهاية مارس/ آذار، توجه رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، مطالبين بالتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا.
وأشارت الرسالة الموجهة من رؤساء وزراء بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى أن "المشكلات مرتبطة بزيادة كبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا أو المجاورة لها".
وقالت المفوضية الأوروبية إنها اتخذت خطوات لاستيراد حبوب مختارة من أوكرانيا، وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
ودخلت هذه الخطوات حيز التنفيذ في 2 مايو/ أيار وتنتهي في 5 يونيو/ حزيران 2023. خلال هذه الفترة، قد يستمر نقل بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أصل أوكراني للتداول الحر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء هذه الدول الخمس.