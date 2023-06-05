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الدفاع الروسية تكشف تفاصيل هجوم أوكراني واسع النطاق تحول لـ"كارثة" حلت بنظام كييف... فيديو
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-و13-طائرة-مسيرة-أوكرانية---عاجل-1077753665.html
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة "سو 27" و13 طائرة مسيرة أوكرانية
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة "سو 27" و13 طائرة مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" و13 طائرة مسيرة و8 صواريخ من... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T10:17+0000
2023-06-05T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة زاكوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" و"أوراغان" خلال يوم واحد".وأضاف البيان أنه تم تدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية في بلدات شيفتشينكوفو وأولشانا تقع في مقاطعة خاركوف، وفي أجواء بلدة زولوتاريفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في بلدات فلاديميروفكا وكيريلوفكا وستاروملينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي بلدة زابارينو في مقاطعة خيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الدفاعات الروسية تسقط مقاتلة "سو 27" و13 طائرة مسيرة أوكرانية

10:17 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 05.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي، مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 27" و13 طائرة مسيرة و8 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أوراغان".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "سو 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة زاكوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وتم اعتراض ثمانية صواريخ من طراز "هيمارس" و"أوراغان" خلال يوم واحد".
وأضاف البيان أنه تم تدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية في بلدات شيفتشينكوفو وأولشانا تقع في مقاطعة خاركوف، وفي أجواء بلدة زولوتاريفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في بلدات فلاديميروفكا وكيريلوفكا وستاروملينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي بلدة زابارينو في مقاطعة خيرسون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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