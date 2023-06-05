https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-هجوم-أوكراني-واسع-النطاق-تحول-لـكارثة-حلت-بنظام-كييف-فيديو-1077754126.html
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل هجوم أوكراني واسع النطاق تحول لـ"كارثة" حلت بنظام كييف... فيديو
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل هجوم أوكراني واسع النطاق تحول لـ"كارثة" حلت بنظام كييف... فيديو
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تفاصيل الهجوم الأوكراني الفاشل الذي زج فيه نظام كييف 6 كتائب ميكانيكية مدرعة، تم تدميرها وتحييد 300 جندي أوكراني... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T10:45+0000
2023-06-05T10:45+0000
2023-06-05T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، إن كييف فشلت في تحقيق أهدافها خلال محاولة لشن هجوم واسع النطاق في اتجاه جنوب دونيتسك، بعد أن خسرت 300 شخص و 16 دبابة و 26 عربة قتال مدرعة خلال اليوم.وقالت الوزارة إن "الأعمال النشطة لوحدات مجموعة "فوستوك" للقوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية في مناطق نيسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه ألحقت خسائر كبيرة بالعدو".وشددت وزارة الدفاع على أن "العدو لم يحقق أهدافه".
https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-و13-طائرة-مسيرة-أوكرانية---عاجل-1077753665.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل هجوم أوكراني واسع النطاق تحول لـ"كارثة" حلت بنظام كييف... فيديو
10:45 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 10:53 GMT 05.06.2023) تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تفاصيل الهجوم الأوكراني الفاشل الذي زج فيه نظام كييف 6 كتائب ميكانيكية مدرعة، تم تدميرها وتحييد 300 جندي أوكراني معها.
وأضافت الدفاع الروسية، إن كييف فشلت في تحقيق أهدافها خلال محاولة لشن هجوم واسع النطاق في اتجاه جنوب دونيتسك، بعد أن خسرت 300 شخص و 16 دبابة و 26 عربة قتال مدرعة خلال اليوم.
وتابع البيان: "في 4 يونيو، قام العدو بمحاولة فاشلة لشن هجوم واسع النطاق في اتجاه جنوب دونيتسك، شاركت فيه ست كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية".
وقالت الوزارة إن "الأعمال النشطة لوحدات مجموعة "فوستوك" للقوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية في مناطق نيسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه ألحقت خسائر كبيرة بالعدو".
وتابع وزارة الدفاع الروسية: "تم القضاء على أكثر من 300 جندي أوكراني وتدمير 16 دبابة و 26 عربة قتالية مصفحة و 14 مركبة في هذا الاتجاه في يوم واحد".
وشددت وزارة الدفاع على أن "العدو لم يحقق أهدافه".