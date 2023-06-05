https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--فيديو-1077748790.html
القوات الروسية تدمر رتلا من المدرعات الأوكرانية حاولت التقدم جنوب دونيتسك ... فيديو
القوات الروسية تدمر رتلا من المدرعات الأوكرانية حاولت التقدم جنوب دونيتسك ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لعملية استهداف وتدمير المركبات والقطع العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T07:32+0000
2023-06-05T07:32+0000
2023-06-05T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في صباح يوم الأحد، شن العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، لكنه لم يتمكن من اختراق الدفاع الروسي.وأوضح أنه خلال المعركة، دمرت القوات المسلحة الروسية "فوستوك" 16 دبابة أوكرانية و3 مركبات قتالية للمشاة و 21 مركبة قتالية مدرعة، وبلغت خسائر القوات المسلحة 250 شخصا.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. ولم تشن روسيا أي حرب على أوكرانيا وإنما شرعت في تنفيذ العملية الخاصة لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.
https://sputnikarabic.ae/20230605/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تواصل-محاولتها-لاختراق-الدفاعات-الروسية-في-المقاطعة-1077744338.html
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روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تدمر رتلا من المدرعات الأوكرانية حاولت التقدم جنوب دونيتسك ... فيديو
07:32 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 08:04 GMT 05.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لعملية استهداف وتدمير المركبات والقطع العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في صباح يوم الأحد، شن العدو هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، لكنه لم يتمكن من اختراق الدفاع الروسي.
وأظهرت لقطات طائرة دون طيار للقوات الروسية تشتبك مع رتل مركبات أوكرانية تتقدم باتجاه القوات الروسية عبر الحقول.
وأوضح أنه خلال المعركة، دمرت القوات المسلحة الروسية "فوستوك" 16 دبابة أوكرانية و3 مركبات قتالية للمشاة و 21 مركبة قتالية مدرعة، وبلغت خسائر القوات المسلحة 250 شخصا.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. ولم تشن روسيا أي حرب على أوكرانيا وإنما شرعت في تنفيذ العملية الخاصة لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام، كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، من قوات نظام العنصرية النازية.