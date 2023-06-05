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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-محاور-دونيتسك-أكثر-من-15-ألف-شخص-و28-دبابة-و109-مدرعة-1077778042.html
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محاور دونيتسك 1500 شخص و140 مدرعة ودبابة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محاور دونيتسك 1500 شخص و140 مدرعة ودبابة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T21:27+0000
2023-06-05T21:46+0000
القوات الأوكرانية
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "نتيجة للإجراءات النشطة لوحدات مجموعة فوستوك، التي أظهرت الشجاعة والبطولة، تم إيقاف العدو، ولم يتمكن العدو من تنفيذ مهامه".وفي بيانها أشارت الوزارة إلى أن خلال 5 يونيو/حزيران، واصل العدو هجومه، مركزاً الجهود الرئيسية ضمن محور جنوب دونيتسك.ولفتت الدفاع الروسية، إلى أن القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 1.5 ألف عسكري أوكراني، 28 دبابة، بما فيهم 8 دبابات "ليوبارد".وجاء في بيان الوزارة، "تعرضت الوحدات المهاجمة للقوات المسلحة الأوكرانية لخسائر ملموسة. بلغت الخسائر الإجمالية للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك أكثر من 1500 عسكري أوكراني، 28 دبابة، منهم 8 دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع، 3 دبابات عجلية "اي ام اكس-10" فرنسية الصنع و109 مدرعات قتالية".
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-واسع-النطاق-وتحيد-عشرات-الدبابات-والجنود--عاجل-1077742134.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية على محاور دونيتسك 1500 شخص و140 مدرعة ودبابة

21:27 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 21:46 GMT 05.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجوما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "نتيجة للإجراءات النشطة لوحدات مجموعة فوستوك، التي أظهرت الشجاعة والبطولة، تم إيقاف العدو، ولم يتمكن العدو من تنفيذ مهامه".
وفي بيانها أشارت الوزارة إلى أن خلال 5 يونيو/حزيران، واصل العدو هجومه، مركزاً الجهود الرئيسية ضمن محور جنوب دونيتسك.
ولفتت الدفاع الروسية، إلى أن القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 1.5 ألف عسكري أوكراني، 28 دبابة، بما فيهم 8 دبابات "ليوبارد".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا واسع النطاق وتحيد عشرات الدبابات والجنود
أمس, 22:29 GMT
وجاء في بيان الوزارة، "تعرضت الوحدات المهاجمة للقوات المسلحة الأوكرانية لخسائر ملموسة. بلغت الخسائر الإجمالية للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك أكثر من 1500 عسكري أوكراني، 28 دبابة، منهم 8 دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع، 3 دبابات عجلية "اي ام اكس-10" فرنسية الصنع و109 مدرعات قتالية".
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