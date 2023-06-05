https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-قوات-نظام-كييف-لم-تتمكن-من-اختراق-دفاعاتنا-جنوبي-دونيتسك-وتم-دحرها--1077762927.html
الدفاع الروسية: قوات نظام كييف لم تتمكن من اختراق دفاعاتنا جنوبي دونيتسك وتم دحرها
الدفاع الروسية: قوات نظام كييف لم تتمكن من اختراق دفاعاتنا جنوبي دونيتسك وتم دحرها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من اختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وقد تم دحرها. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T14:00+0000
2023-06-05T14:00+0000
2023-06-05T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك باءت بالفشل، ونتيجة لنيران المدفعية تكبد العدو خسائر كبيرة، وبحلول صباح يوم 5 يونيو تم دحره".وأوضح البيان أن "اللواء الآلي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة نيسكوشنوي، فقد أكثر من 250 جنديًا، و 16 دبابة، و 24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاثة مركبات من طراز "برادلي".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن خمسة جنود أوكرانيين تم أسرهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: قوات نظام كييف لم تتمكن من اختراق دفاعاتنا جنوبي دونيتسك وتم دحرها
14:00 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 14:10 GMT 05.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من اختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وقد تم دحرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك باءت بالفشل، ونتيجة لنيران المدفعية تكبد العدو خسائر كبيرة، وبحلول صباح يوم 5 يونيو تم دحره".
وأوضح البيان أن "اللواء الآلي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة نيسكوشنوي، فقد أكثر من 250 جنديًا، و 16 دبابة، و 24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاثة مركبات من طراز "برادلي".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن خمسة جنود أوكرانيين تم أسرهم.