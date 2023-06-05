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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-قوات-نظام-كييف-لم-تتمكن-من-اختراق-دفاعاتنا-جنوبي-دونيتسك-وتم-دحرها--1077762927.html
الدفاع الروسية: قوات نظام كييف لم تتمكن من اختراق دفاعاتنا جنوبي دونيتسك وتم دحرها
الدفاع الروسية: قوات نظام كييف لم تتمكن من اختراق دفاعاتنا جنوبي دونيتسك وتم دحرها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من اختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وقد تم دحرها. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T14:00+0000
2023-06-05T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك باءت بالفشل، ونتيجة لنيران المدفعية تكبد العدو خسائر كبيرة، وبحلول صباح يوم 5 يونيو تم دحره".وأوضح البيان أن "اللواء الآلي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة نيسكوشنوي، فقد أكثر من 250 جنديًا، و 16 دبابة، و 24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاثة مركبات من طراز "برادلي".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن خمسة جنود أوكرانيين تم أسرهم.
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الدفاع الروسية: قوات نظام كييف لم تتمكن من اختراق دفاعاتنا جنوبي دونيتسك وتم دحرها

14:00 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 14:10 GMT 05.06.2023)
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Иван Родионов
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من اختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك، وقد تم دحرها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "محاولات العدو في 4 يونيو/حزيران لاختراق دفاعات القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك باءت بالفشل، ونتيجة لنيران المدفعية تكبد العدو خسائر كبيرة، وبحلول صباح يوم 5 يونيو تم دحره".
وأوضح البيان أن "اللواء الآلي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي هاجم في منطقة نيسكوشنوي، فقد أكثر من 250 جنديًا، و 16 دبابة، و 24 عربة قتالية مصفحة، بما في ذلك ثلاثة مركبات من طراز "برادلي".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن خمسة جنود أوكرانيين تم أسرهم.
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