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https://sputnikarabic.ae/20230605/العرض-العسكري-الأول-لفوج-فرسان-الحرس-الرئاسي-1077752084.html
العرض العسكري الأول لفوج فرسان الحرس الرئاسي
العرض العسكري الأول لفوج فرسان الحرس الرئاسي
انطلق، يوم السبت الماضي، موسم العرض العسكري لفوج فرسان الحرس الرئاسي، وهو الأول من نوعه في هذا العام، في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T10:38+0000
2023-06-05T10:38+0000
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يعود زمن هذا التقليد الجميل إلى عهد الأمير الأكبر إيفان الثالث. وتزامن ذلك مع إنشاء المبادئ الجديدة لهكذا عروض في الكرملين، تم إدخال وجمع تعديلات القانون الدستوري الأول في روسيا عام 1649، وذلك من قبل القيصر أليكسي ميخائيلوفيتش، وصيغت في القصر الروسي معايير احتفال فرسان حرس القصر بأن يشارك الرماة في هذا العرض.ومن ثم في النصف الأول من القرن الـ 18، أدخل تعديل على مرسوم هذا العرض، بحيث شاركت الخيل في عرض فرسان حرس القصر لأول مرة خلال مراسم تتويج يكاتيرينا الأولى (زوجة بطرس الأكبر) إمبراطورة لروسيا.ومنذ عهد الإمبراطور ألكسندر الأول، أصبح هذا العرض يقام رسمياً في كل عام مع بدء الربيع. ويشارك في هذا العرض الفوج الرئاسي، النخبة من الفرسان، وكذلك الخيول.ومنذ خريف عام 2004، وبعد التعديلات الرسمية، أصبح يسمى عرض "فوج فرسان الحرس الرئاسي" — وهو مبني على التقاليد العسكرية التي يعود زمنها إلى الإمبراطورية. ويجمع العرض بين موسيقى وفرسان وخيل في أجمل الاحتفالات العسكرية في الربيع في ساحة كاتدرائية الكرملين.وبإمكانكم زيارة ساحة كاتدرائية الكرملين، إن كنتم في موسكو، لمشاهدة هذا العرض الجميل في أيام السبت في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، طيلة فصل الصيف.يقدّم لكم فريق "سبوتنيك" صورًا من العرض العسكري لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو.
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو

العرض العسكري الأول لفوج فرسان الحرس الرئاسي

10:38 GMT 05.06.2023
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انطلق، يوم السبت الماضي، موسم العرض العسكري لفوج فرسان الحرس الرئاسي، وهو الأول من نوعه في هذا العام، في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو.
يعود زمن هذا التقليد الجميل إلى عهد الأمير الأكبر إيفان الثالث. وتزامن ذلك مع إنشاء المبادئ الجديدة لهكذا عروض في الكرملين، تم إدخال وجمع تعديلات القانون الدستوري الأول في روسيا عام 1649، وذلك من قبل القيصر أليكسي ميخائيلوفيتش، وصيغت في القصر الروسي معايير احتفال فرسان حرس القصر بأن يشارك الرماة في هذا العرض.
ومن ثم في النصف الأول من القرن الـ 18، أدخل تعديل على مرسوم هذا العرض، بحيث شاركت الخيل في عرض فرسان حرس القصر لأول مرة خلال مراسم تتويج يكاتيرينا الأولى (زوجة بطرس الأكبر) إمبراطورة لروسيا.
ومنذ عهد الإمبراطور ألكسندر الأول، أصبح هذا العرض يقام رسمياً في كل عام مع بدء الربيع. ويشارك في هذا العرض الفوج الرئاسي، النخبة من الفرسان، وكذلك الخيول.
ومنذ خريف عام 2004، وبعد التعديلات الرسمية، أصبح يسمى عرض "فوج فرسان الحرس الرئاسي" — وهو مبني على التقاليد العسكرية التي يعود زمنها إلى الإمبراطورية. ويجمع العرض بين موسيقى وفرسان وخيل في أجمل الاحتفالات العسكرية في الربيع في ساحة كاتدرائية الكرملين.
وبإمكانكم زيارة ساحة كاتدرائية الكرملين، إن كنتم في موسكو، لمشاهدة هذا العرض الجميل في أيام السبت في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، طيلة فصل الصيف.
يقدّم لكم فريق "سبوتنيك" صورًا من العرض العسكري لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو.
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
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جنود من الفوج الرئاسي خلال العرض الأول هذا العام لفرسان الحرس الرئاسي في ساحة كاتدرائية الكرملين في موسكو، روسيا.

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