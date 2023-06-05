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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الأوكرانية-تقصف-بلدة-غورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-بـ-5-صواريخ-1077744620.html
القوات الأوكرانية تقصف بلدة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك بـ 5 صواريخ
القوات الأوكرانية تقصف بلدة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك بـ 5 صواريخ
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأن القوات الأوكرانية... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T07:15+0000
2023-06-05T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب التمثيلي عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "تم تسجيل هجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 8:20 تجاه بلدتي نيليبوفكا - غورلوفكا (في مدينة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق خمسة صواريخ عبر راجمات الصواريخ".وأضاف المكتب أنه لم يتم تحديد نوع الصواريخ التي تم إطلاقها، ولم يتبين بعد نتائج القصف.هذا وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومتراً شمال دونيتسك، وتحوي شركة ستيرول الكيميائية، وشركات تعدين الفحم، وتعد واحدة من بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية. قبل الصراع في دونباس، بلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.وفي وقت سابق من صباح اليوم، ذكرت السلطات أن القوات الأوكرانية أطلقت 13 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تواصل-محاولتها-لاختراق-الدفاعات-الروسية-في-المقاطعة-1077744338.html
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القوات الأوكرانية تقصف بلدة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك بـ 5 صواريخ

07:15 GMT 05.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأن القوات الأوكرانية استهدفت بلدة غورويفكا بخمسة قذائف من أنظمة الصواريخ متعدد الإطلاق.
وقال المكتب التمثيلي عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "تم تسجيل هجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 8:20 تجاه بلدتي نيليبوفكا - غورلوفكا (في مدينة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق خمسة صواريخ عبر راجمات الصواريخ".
وأضاف المكتب أنه لم يتم تحديد نوع الصواريخ التي تم إطلاقها، ولم يتبين بعد نتائج القصف.
هذا وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومتراً شمال دونيتسك، وتحوي شركة ستيرول الكيميائية، وشركات تعدين الفحم، وتعد واحدة من بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية. قبل الصراع في دونباس، بلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية تواصل محاولتها لاختراق الدفاعات الروسية في المقاطعة
06:30 GMT
وفي وقت سابق من صباح اليوم، ذكرت السلطات أن القوات الأوكرانية أطلقت 13 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.
ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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