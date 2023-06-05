https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الأوكرانية-تقصف-بلدة-غورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-بـ-5-صواريخ-1077744620.html

القوات الأوكرانية تقصف بلدة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك بـ 5 صواريخ

القوات الأوكرانية تقصف بلدة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك بـ 5 صواريخ

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأن القوات الأوكرانية... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T07:15+0000

2023-06-05T07:15+0000

2023-06-05T07:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال المكتب التمثيلي عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "تم تسجيل هجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في الساعة 8:20 تجاه بلدتي نيليبوفكا - غورلوفكا (في مدينة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق خمسة صواريخ عبر راجمات الصواريخ".وأضاف المكتب أنه لم يتم تحديد نوع الصواريخ التي تم إطلاقها، ولم يتبين بعد نتائج القصف.هذا وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومتراً شمال دونيتسك، وتحوي شركة ستيرول الكيميائية، وشركات تعدين الفحم، وتعد واحدة من بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية. قبل الصراع في دونباس، بلغ عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.وفي وقت سابق من صباح اليوم، ذكرت السلطات أن القوات الأوكرانية أطلقت 13 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، لا تزال تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة ماريينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230605/سلطات-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-تواصل-محاولتها-لاختراق-الدفاعات-الروسية-في-المقاطعة-1077744338.html

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