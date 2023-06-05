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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ-3-ألوية-أوكرانية-بنيران-المدفعية-والضربات-الجوية-1077743758.html
القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بـ 3 ألوية أوكرانية بنيران المدفعية والضربات الجوية
القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بـ 3 ألوية أوكرانية بنيران المدفعية والضربات الجوية
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "سنتر" العقيد ألكسندر سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك "، بأن القوات الروسية ألحقت بنيران المدفعية وضربات جوية في... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T04:55+0000
2023-06-05T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سافتشوك للوكالة: "في منطقة نيفسكي وغابات سيريبريانسكي كشفت القوات الروسية حركة اللواءين الميكانيكيين الـ 63 والـ 67 للقوات الأوكرانية واللواء الـ5 للحرس الوطني الأوكراني ونتيجة للقصف المدفعي والضربات الجوية تكبد العدو خسائر فادحة وانتشر في الغابة".بالإضافة إلى ذلك وفقا لسافتشوك، دمر الطيران التابع لمجموعة القوات الروسية " سنتر" عددا من المعاقل الأوكرانية وأماكن تمركز القوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية بالقرب من 8 تجمعات سكنية.وأشار رئيس المركز الصحف إلى أنه و خلال سجال مدفعي تم الكشف وتدمير مدفع هاون من طراز " إم 777 " بـ مسيرة كاميكازي من طراز "لانتسيت".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/من-مركز-قيادة-متقدم-رئيس-أركان-الجيش-الروسي-يقود-التصدي-لهجوم-أوكراني-واسع-النطاق-1077742920.html
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القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بـ 3 ألوية أوكرانية بنيران المدفعية والضربات الجوية

04:55 GMT 05.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "سنتر" العقيد ألكسندر سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك "، بأن القوات الروسية ألحقت بنيران المدفعية وضربات جوية في اتجاه كراسني ليمان خسائر فادحة بوحدات تابعة لثلاثة ألوية أوكرانية.
وقال سافتشوك للوكالة: "في منطقة نيفسكي وغابات سيريبريانسكي كشفت القوات الروسية حركة اللواءين الميكانيكيين الـ 63 والـ 67 للقوات الأوكرانية واللواء الـ5 للحرس الوطني الأوكراني ونتيجة للقصف المدفعي والضربات الجوية تكبد العدو خسائر فادحة وانتشر في الغابة".
بالإضافة إلى ذلك وفقا لسافتشوك، دمر الطيران التابع لمجموعة القوات الروسية " سنتر" عددا من المعاقل الأوكرانية وأماكن تمركز القوات الأوكرانية ومعداتها العسكرية بالقرب من 8 تجمعات سكنية.
رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"من مركز قيادة متقدم".. رئيس أركان الجيش الروسي يقود التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق
00:32 GMT
وأشار رئيس المركز الصحف إلى أنه و خلال سجال مدفعي تم الكشف وتدمير مدفع هاون من طراز " إم 777 " بـ مسيرة كاميكازي من طراز "لانتسيت".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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