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الكويت… انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2023 غدا الثلاثاء
الكويت… انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2023 غدا الثلاثاء
تنطلق، غدا الثلاثاء، الانتخابات التشريعية الكويتية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا من أصل 207 مرشحين. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T19:41+0000
2023-06-05T19:41+0000
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ويتم إجراء الانتخابات وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لمدة 12 ساعة متتالية تبدأ من الثامنة صباحا، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين.ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات مباشرة للإعلان عن النواب الذين سيمثلون الكويتيين لمدة 4 سنوات مقبلة.يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.وفي مطلع مايو/ أيار الجاري، وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو/ حزيران 2023.وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرار بحله بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.
https://sputnikarabic.ae/20230525/الكويت-المحكمة-الدستورية-تؤكد-بطلان-مجلس-الأمة-2022-1077416251.html
https://sputnikarabic.ae/20230503/الكويت-تحدد-6-يونيو-المقبل-موعدا-للانتخابات-التشريعية-1076611364.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج , أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الخليج , أخبار الشرق الأوسط

الكويت… انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2023 غدا الثلاثاء

19:41 GMT 05.06.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATالكويت - مجلس الأمة الكويتي
الكويت - مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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تنطلق، غدا الثلاثاء، الانتخابات التشريعية الكويتية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا من أصل 207 مرشحين.
ويتم إجراء الانتخابات وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لمدة 12 ساعة متتالية تبدأ من الثامنة صباحا، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين.
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2023
الكويت… المحكمة الدستورية تؤكد بطلان مجلس الأمة 2022
25 مايو, 10:13 GMT
ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات مباشرة للإعلان عن النواب الذين سيمثلون الكويتيين لمدة 4 سنوات مقبلة.
يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.
حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
الكويت تحدد 6 يونيو المقبل موعدا للانتخابات التشريعية
3 مايو, 10:33 GMT
وفي مطلع مايو/ أيار الجاري، وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء 6 يونيو/ حزيران 2023.
وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرار بحله بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.
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