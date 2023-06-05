https://sputnikarabic.ae/20230605/المفوضية-الأوروبية-تنفي-صدور-قرار-بشأن-تمديد-قيود-استيراد-المنتجات-الزراعية-الأوكرانية--1077754286.html
المفوضية الأوروبية تنفي صدور قرار بشأن تمديد قيود استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية
المفوضية الأوروبية تنفي صدور قرار بشأن تمديد قيود استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية
قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة والزراعة، ميريام غارسيا فيرير، اليوم الاثنين، إن المفوضية لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن تمديد القيود المتعلقة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T10:49+0000
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بروكسل- سبوتنيك. وأوضحت غارسيا فيرير لوكالة "سبوتنيك": "إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تمديد القيود المتعلقة بواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تنتهي صلاحيتها اليوم الاثنين".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده ستطلب من المفوضية الأوروبية فحص الصادرات الغذائية من أوكرانيا من جهة انتهاكات السوق.وقال مورافيتسكي للصحفيين: "سنقدم طلبًا إلى المفوضية الأوروبية للتحقق من انتهاك السوق في عدة مجالات، مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان".وأضاف مورافيتسكي: "نريد التحقق بصدق من تأثير هذه المنتجات على السوق البولندية خلال الأشهر القليلة الماضية والمخاطر المرتبطة بزعزعة استقرار السوق البولندية في المستقبل".في الوقت نفسه، لفت مورافيتسكي إلى أنه يمكن لبولندا إلغاء القيود الوطنية المفروضة على المنتجات الغذائية الأوكرانية إذا تم اتخاذ قرار بهذا الصدد على مستوى عموم أوروبا.يأتي ذلك بعدما حظرت بولندا استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية من أوكرانيا، وتشمل هذه القائمة الحبوب والسكر والأطعمة الجافة والبذور والقفزات والكتان والقنب والفواكه والخضروات والفواكه والخضروات المصنعة والنبيذ ولحم البقر ولحم العجل والحليب ومنتجات الألبان ولحم الخنزير ولحم الضأن والماعز والبيض ولحوم الدواجن، بالإضافة إلى الكحول الإيثيلي من أصل زراعي ومنتجات تربية النحل.
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, بولندا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, بولندا, روسيا
المفوضية الأوروبية تنفي صدور قرار بشأن تمديد قيود استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية
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قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة والزراعة، ميريام غارسيا فيرير، اليوم الاثنين، إن المفوضية لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن تمديد القيود المتعلقة بواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية.
بروكسل- سبوتنيك. وأوضحت غارسيا فيرير لوكالة "سبوتنيك": "إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تمديد القيود المتعلقة بواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية
إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تنتهي صلاحيتها اليوم الاثنين".
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده ستطلب من المفوضية الأوروبية فحص الصادرات الغذائية من أوكرانيا من جهة انتهاكات السوق.
وقال مورافيتسكي للصحفيين: "سنقدم طلبًا إلى المفوضية الأوروبية للتحقق من انتهاك السوق في عدة مجالات
، مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان".
وأضاف مورافيتسكي: "نريد التحقق بصدق من تأثير هذه المنتجات على السوق البولندية خلال الأشهر القليلة الماضية والمخاطر المرتبطة بزعزعة استقرار السوق البولندية في المستقبل".
في الوقت نفسه، لفت مورافيتسكي إلى أنه يمكن لبولندا إلغاء القيود الوطنية المفروضة على المنتجات الغذائية الأوكرانية إذا تم اتخاذ قرار بهذا الصدد على مستوى عموم أوروبا.
يأتي ذلك بعدما حظرت بولندا استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية من أوكرانيا، وتشمل هذه القائمة الحبوب والسكر والأطعمة الجافة والبذور والقفزات والكتان والقنب والفواكه والخضروات والفواكه والخضروات المصنعة والنبيذ ولحم البقر ولحم العجل والحليب ومنتجات الألبان ولحم الخنزير ولحم الضأن والماعز والبيض ولحوم الدواجن، بالإضافة إلى الكحول الإيثيلي من أصل زراعي ومنتجات تربية النحل.