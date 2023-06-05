https://sputnikarabic.ae/20230605/المفوضية-الأوروبية-تنفي-صدور-قرار-بشأن-تمديد-قيود-استيراد-المنتجات-الزراعية-الأوكرانية--1077754286.html

المفوضية الأوروبية تنفي صدور قرار بشأن تمديد قيود استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية

المفوضية الأوروبية تنفي صدور قرار بشأن تمديد قيود استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة والزراعة، ميريام غارسيا فيرير، اليوم الاثنين، إن المفوضية لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن تمديد القيود المتعلقة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T10:49+0000

2023-06-05T10:49+0000

2023-06-05T10:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

بولندا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg

بروكسل- سبوتنيك. وأوضحت غارسيا فيرير لوكالة "سبوتنيك": "إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن تمديد القيود المتعلقة بواردات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تنتهي صلاحيتها اليوم الاثنين".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، إن بلاده ستطلب من المفوضية الأوروبية فحص الصادرات الغذائية من أوكرانيا من جهة انتهاكات السوق.وقال مورافيتسكي للصحفيين: "سنقدم طلبًا إلى المفوضية الأوروبية للتحقق من انتهاك السوق في عدة مجالات، مثل الدواجن والبيض ومنتجات الألبان".وأضاف مورافيتسكي: "نريد التحقق بصدق من تأثير هذه المنتجات على السوق البولندية خلال الأشهر القليلة الماضية والمخاطر المرتبطة بزعزعة استقرار السوق البولندية في المستقبل".في الوقت نفسه، لفت مورافيتسكي إلى أنه يمكن لبولندا إلغاء القيود الوطنية المفروضة على المنتجات الغذائية الأوكرانية إذا تم اتخاذ قرار بهذا الصدد على مستوى عموم أوروبا.يأتي ذلك بعدما حظرت بولندا استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية من أوكرانيا، وتشمل هذه القائمة الحبوب والسكر والأطعمة الجافة والبذور والقفزات والكتان والقنب والفواكه والخضروات والفواكه والخضروات المصنعة والنبيذ ولحم البقر ولحم العجل والحليب ومنتجات الألبان ولحم الخنزير ولحم الضأن والماعز والبيض ولحوم الدواجن، بالإضافة إلى الكحول الإيثيلي من أصل زراعي ومنتجات تربية النحل.

https://sputnikarabic.ae/20230604/مصدر-لـسبوتنيك-أوكرانيا-تبتكر-طريقة-جديدة-لإجبار-مواطنيها-على-الالتحاق-بالجيش-1077715197.html

https://sputnikarabic.ae/20230603/زيلينسكي-يكشف-خشية-بعض-دول-الناتو-قبول-أوكرانيا-في-الحلف-بسبب-روسيا-1077698013.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, بولندا, روسيا