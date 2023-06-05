https://sputnikarabic.ae/20230605/انتشار-طفرة-غريبة-من-خراجات-الدماغ-لدى-أطفال-أمريكا-صور-وفيديو--1077755839.html

انتشار طفرة غريبة من خراجات الدماغ لدى أطفال أمريكا... صور وفيديو

انتشار طفرة غريبة من خراجات الدماغ لدى أطفال أمريكا... صور وفيديو

كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا عن ارتفاع حالات خراج الدماغ لدى الأطفال دون سن 18 عامًا، ووصوله إلى آفاق جديدة وغريبة. 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T12:06+0000

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2023-06-05T12:06+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وبحسب تقريرين منفصلين صدرا عن المركز، فقد شهد شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، تسجيل ذروة حالات خراجات الدماغ لدى الأطفال بمعدل 102 حالة في جميع أنحاء البلاد.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فإن خراجات الدماغ تظهر عادة نتيجة عدوى في الجهاز التنفسي أو الإصابات بفيروس "كوفيد 19" أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية، الأمر الذي يؤكد أهمية اللقاحات.ويمكن لهذه الخراجات أن تسبب ضغطًا على أنسجة المخ وتقطع تدفق الدم. ويمكن أن تسبب أيضا تلفًا في الدماغ، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تكون قاتلة، لذلك تحتاج إلى علاج سريع إلى حد ما بالمضادات الحيوية، وفي بعض الحالات بالجراحة.وفقًا لتقرير بقيادة عالمة الأوبئة إيما أكورسي من مركز السيطرة على الأمراض، كان هناك 34 حالة شهريًا من خراجات الدماغ كمتوسط ​​ في الأعوام من عام 2016 إلى 2019، وخلال هذا الوقت، كان الحد الأقصى الأساسي 61 حالة في الشهر.

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