برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق.. فيديو
22:51 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 22:54 GMT 05.06.2023)
© Sputnik . Shams Melhemبرلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
© Sputnik . Shams Melhem
حصري
زار وفد برلماني روسي ضم كلا من رئيس اتحاد المهندسين في روسيا فلاديمير غوتينيف، وعدد من رؤساء الجامعات الروسية مشفى ابن النفيس بدمشق.
وقدم الوفد مساعدات طبية للمستشفى، تضمنت حاضنات أطفال وتجهيزات طبية متنوعة، بحضور مدير المشفى الدكتور نزار إبراهيم، والكوادر الطبية والتمريضية.
وعبر مدير المستشفى عن شكره للوفد الروسي على تقديم المساعدات الطبية التي تأتي في وقت تعاني فيه سوريا من حصار اقتصادي قسري وتواجه صعوبة في تأمين المواد والمعدات الطبية اللازمة لاستمرار العمل الطبي للمستشفى، لا سيما التجهيزات الطبية الخاصة بالتصوير الشعاعي والطبقي المحوري.
بدوره أشار فلاديمير غوتينيف، رئيس الوفد، في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى تطور العلاقات بين سورية وروسيا الاتحادية خلال العقود الماضية، ليس فقط في مجال الطب، بل في كل المجالات. لافتًا إلى أن روسيا الاتحادية مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للمؤسسات السورية لاجتياز الصعوبات التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية.
وأضاف غوتينيف الوفد يضم عدداً من ممثلي الشركات الصناعية الكبرى في روسيا الذين يقومون بتوقيع الاتفاقيات المشتركة في مجال الصناعة ما سيعطي الفرصة للاقتصاد والتجارة في سوريا".
© Sputnik . Shams Melhemبرلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
1/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
© Sputnik . Shams Melhem برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
2/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
© Sputnik . Shams Melhemبرلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
3/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
© Sputnik . Shams Melhemبرلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
4/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
© Sputnik . Shams Melhemبرلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
5/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
1/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
2/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
3/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
4/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
5/5
© Sputnik . Shams Melhem
برلمانيون روس يكسرون الحصار الأمريكي على مشافي دمشق
وأوضح رئيس اتحاد المهندسين في روسيا، أن "الغاية من تقديم هذه المساعدات هي تزويد الكوادر الطبية السورية بتجهيزات متطورة، لكي يتم التعرف على طرق استخدامها تمهيداً لتوسيع التعاون في هذا المجال".
وفي سياق متصل، قام وفد روسي بزيارة لمركز الإيواء بريف دمشق الحرجلة وقدم مساعدات إنسانية مؤلفة من سلل غذائية وألعاب أطفال وحرامات وأدوات كهربائية، محاولين زرع البسمة على وجوه العائلات التي فقدت أبنائهم نتيجة الأعمال الإرهابية التي حدثت في مناطقهم.