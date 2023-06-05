https://sputnikarabic.ae/20230605/بلجيكا-تكلف-استخباراتها-بالبت-في-مسألة-استخدام-الأسلحة-المقدمة-إلى-كييف-في-الهجوم-على-بيلغورود-1077750673.html
بلجيكا تحقق باستخدام أسلحتها من قبل نظام كييف بالهجوم على بيلغورود الروسية
بلجيكا تحقق باستخدام أسلحتها من قبل نظام كييف بالهجوم على بيلغورود الروسية
كلّف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلغورود... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T08:38+0000
2023-06-05T08:38+0000
2023-06-05T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال دي كرو في كلمة متلفزة: "طلبت من أجهزة الاستخبارات والجيش تحليل تلك المعلومات وإجراء الاتصالات المناسبة، لا يوجد لدينا تأكيد بعد ونحن نقوم بدراسة الموقف".وشدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظّم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا بلا مقابل، وهي أن تلك الأسلحة يجب أن تٌستخدم في لأغراض الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية حصرًا، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة المقدمة من بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230604/القوات-الروسية-تقصف-بالمدفعية-مخربين-أوكرانيين-في-بيلغورود-1077739622.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بلجيكا تحقق باستخدام أسلحتها من قبل نظام كييف بالهجوم على بيلغورود الروسية
08:38 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 05.06.2023) تابعنا عبر
كلّف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.
وقال دي كرو في كلمة متلفزة: "طلبت من أجهزة الاستخبارات والجيش تحليل تلك المعلومات وإجراء الاتصالات المناسبة، لا يوجد لدينا تأكيد بعد ونحن نقوم بدراسة الموقف".
وشدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظّم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا بلا مقابل، وهي أن تلك الأسلحة يجب أن تٌستخدم في لأغراض الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية حصرًا، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة المقدمة من بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.