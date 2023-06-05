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الجيش الإسرائيلي يسلم جثمان الجندي المصري- عاجل
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/بلجيكا-تكلف-استخباراتها-بالبت-في-مسألة-استخدام-الأسلحة-المقدمة-إلى-كييف-في-الهجوم-على-بيلغورود-1077750673.html
بلجيكا تحقق باستخدام أسلحتها من قبل نظام كييف بالهجوم على بيلغورود الروسية
بلجيكا تحقق باستخدام أسلحتها من قبل نظام كييف بالهجوم على بيلغورود الروسية
كلّف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلغورود... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T08:38+0000
2023-06-05T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال دي كرو في كلمة متلفزة: "طلبت من أجهزة الاستخبارات والجيش تحليل تلك المعلومات وإجراء الاتصالات المناسبة، لا يوجد لدينا تأكيد بعد ونحن نقوم بدراسة الموقف".وشدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظّم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا بلا مقابل، وهي أن تلك الأسلحة يجب أن تٌستخدم في لأغراض الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية حصرًا، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة المقدمة من بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230604/القوات-الروسية-تقصف-بالمدفعية-مخربين-أوكرانيين-في-بيلغورود-1077739622.html
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العالم
العالم

بلجيكا تحقق باستخدام أسلحتها من قبل نظام كييف بالهجوم على بيلغورود الروسية

08:38 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 05.06.2023)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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كلّف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالبت في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.
وقال دي كرو في كلمة متلفزة: "طلبت من أجهزة الاستخبارات والجيش تحليل تلك المعلومات وإجراء الاتصالات المناسبة، لا يوجد لدينا تأكيد بعد ونحن نقوم بدراسة الموقف".
وشدد دي كرو على وجود قواعد واضحة تنظّم استخدام الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا بلا مقابل، وهي أن تلك الأسلحة يجب أن تٌستخدم في لأغراض الدفاعية داخل الأراضي الأوكرانية حصرًا، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تنطبق على الأسلحة المقدمة من بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى.
مدفعية مضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف بالمدفعية مخربين أوكرانيين في بيلغورود
أمس, 18:58 GMT
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، وكان مستوى الخطر الإرهابي المرتفع ساري المفعول في جميع أنحاء المنطقة منذ 11 نيسان/ أبريل 2022، في ظل استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبكينسكي وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:47 GMT
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